– Det føles som en håpløs situasjon, sier 26 år gamle Mikkel Solbakken fra Elverum.

Han er ikke alene om å ha vansker med å få seg fast jobb etter fullført politiutdanning.

Av de som bestod Politihøgskolen i vår, er 87,2 prosent i politijobb innen utgangen av august.

Kun 3,2 prosent av disse har fast stilling.

Fra 2019-kullet, som er Solbakkens avgangskull, var én av tre politiansatte to år etter fullført utdanning, uten fast stilling.

Søkte på hundre jobber

Etter at han fullførte Politihøgskolen i Oslo, så det lyst ut. Da fikk han et sommervikariat i patruljetjeneste i Sandefjord som han stortrivdes i.

Da vikariatet gikk ut, fortsatte han å søke jobber. Totalt anslår han å ha søkt på rundt 100 jobber uten hell.

Det skulle en pandemi til før han fikk et nytt vikariat.

Da ble det nemlig lyst ut 400 midlertidige stillinger i politiet. Han følte seg heldig som ble midlertidig ansatt som grensevakt i Flisa-området i april 2020.

– Det var ingen drømmejobb å stå på grensa, men jeg tenkte at dette ville være et springbrett inn i politiet, sier han.

At det er mange søkere per stilling i politiet, er et kjent tema. I fjor søkte 312 personer på jobben som politibetjent på lille Rjukan:

Vikariatene på grensa skulle i utgangspunktet gå ut ved utgangen av 2021, så han fortsatte å søke jobber.

Med flere hundre søkere per stilling og stadige avslag, mistet han til slutt all motivasjon. Han forlot vikariatet som grensevakt for å starte på paramedisinutdanning i Bodø.

– Jeg så på det som et bedre alternativ å si opp jobben i politiet for å studere noe annet og gjøre meg mer attraktiv for andre politistillinger.

De mange avslåtte jobbsøknadene gjorde Solbakken demotivert.

– Man kommer til det punktet hvor man har søkt så mange jobber og fått så mange avslag, at man ikke orker mer. Det tar så psykisk på, så da blir det bedre å kutte det ut og ta andre jobber, sier han.

– Tallene er begredelige

Sigve Bolstad er leder i Politiets Fellesforbund.

Han mener at antallet som har fast jobb høsten etter fullført politiutdanning, er altfor lavt.

– De tallene er, etter min vurdering, begredelige, sier han.

– Her tar man seg en utdanning, man får beskjed om at man trengs til å gjøre en jobb i samfunnet, også får man seg ikke jobb. Det er ikke godt nok, fortsetter han.

– IKKE GODT NOK: Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund forklarer at forbundet mener at det er for lite politi i Norge i dag. Foto: Politiets Fellesforbund

Når det gjelder Solbakkens situasjon, mener forbundslederen det er synd at han har slitt med å få en fast stilling.

– Befolkningen har behov for han i jobb. Han har tatt en treårig bachelorutdanning, og da har han en god ballast for å gjøre en god jobb. Da burde han umiddelbart få en fast jobb.

– Vi trenger disse folka

Solbakken utelukker ikke å legge politidrømmen helt på hylla, til fordel for en annen yrkesretning.

Håpet er likevel at antallet faste stillinger i politiet vil øke i fremtiden, slik at det blir lettere å få seg fast jobb.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener at det er viktig å jobbe for at flere politistudenter kommer seg ut i fast jobb.

SKAL JOBBE MED SAKEN: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener at flere politistillinger er nødvendig i norsk politi. Foto: Mette Vollan / NRK

– Vi trenger disse folka. Vi må sørge for at de får seg jobb slik at vi får bedre beredskap i politiet, sier Mehl.

For at politistudenter skal komme seg ut i jobb, mener hun at det trengs flere stillinger i politiet.

– Det er noe jeg vil jobbe for å få til, sier statsråden.

Mener desentralisert politi vil sørge for flere politistillinger

I 2015 innførte Solberg-regjeringen en nærpolitireform. Reformen justerte blant annet antall politidistrikt ned fra 27 til 12.

Mehl mener reformen førte med seg en sentralisering i politiet i Norge, noe hun ønsker å snu.

– Det er viktig for meg at vi raskt kommer i gang med å snu den sentraliseringa som har vært, og det vil kreve flere politifolk i faste stillinger.

– Målet er flere politifolk i hele landet, sier hun.