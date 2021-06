Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det føles nesten umulig. Som at uansett hva man gjør, får man ikke jobben, fordi arbeidsgiver alltid prioriterer søkerne med erfaring. Det virker som ingen tør å satse på nyutdannede.

Det sier William Høie (25). Han leverte sin mastergrad i statsvitenskap i august i fjor. Siden da har han søkt på flust av jobber, men uten hell.

– De gangene jeg har kommet meg til siste intervjurunde er beskjeden stort sett den samme, nemlig at jeg er kjempeflink og alt det der, men at de må gå for en mer erfaren kandidat.

Høie sier at jobbsøkingen føles som en fulltidsjobb, uten at det betaler for mat eller husleien. Nå har han sagt opp leiligheten sin i Oslo og flyttet hjem til foreldrene på Lysaker.

Ikke alene

Flere nyutdannede sliter med å få seg jobb, flere jobber ufrivillig deltid og flere mener de er overkvalifisert til den jobben de har fått.

Det kommer frem i en spørreundersøkelse gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu). De spurte er studenter som fullførte sin bachelor- eller mastergrad våren 2020.

Resultatet viser at pandemien har rammet de nyutdannede hardt.

Nifu sin undersøkelse viser Ekspandér faktaboks Ledigheten blant nyutdannede med mastergrad økte fra 6,8 prosent i 2019 til 8,5 prosent i 2020.

Nyutdannede med mastergrad som arbeider ufrivillig deltid har økt fra 8 prosent i 2019 til 9,6 prosent i 2020.

Andelen masterkandidater som oppgir at de er svært overutdannet for jobben, har økt fra 5,5 prosent i 2019 til 7,7 prosent i 2020.

En markant økning i andelen som sier at de har valgt videre studier på grunn av at det er vanskelig å finne relevant jobb. For mastere er det en økning fra 17,9 prosent til 26,3 prosent som oppgir dette, mens for bachelorkandidatene i naturvitenskapelige og teknologiske fag er økningen fra 5,4 prosent til 12,6 prosent.

Godt over en tredel av respondentene er enig i påstanden om at koronapandemien har svekket deres karriereutsikter.

Oslo og Viken har blitt mest påvirket av arbeidsledighet, mens Nordland og Troms og Finnmark har merket minst til koronasituasjonen. Kilde: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Store konsekvenser

– Selv under normale omstendigheter vil det for mange ta tid å få seg jobb etter endt utdanning. Men andelen har økt under pandemien.

Det sier Siv-Elisabeth Skjelbred som er forsker ved Nifu. Hun sier at selv om ikke økningen er fryktelig høy, blir konsekvensene store for dem det gjelder. Nå håper hun regjeringen har en plan for dem.

– Det er opp til myndighetene å sørge for at det ikke blir vedvarende utenforskap og langvarige konsekvenser for dem som gikk ut i fjor, sier hun.

– Gjør det vi kan

Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim sier de tar grep for å hjelpe dem som er i William sin situasjon.

– Vi har foreslått å gi lønnsstøtte til bedrifter som tar folk tilbake i jobb, eller opprette sommerjobber for unge som er ferdig utdannet og trenger en fot innenfor arbeidslivet. Det er viktig å ikke få en lang pause mellom utdanning og jobb.

FORVENTET: Forsknings- og utdanningsminister sier den negative utviklingen dessverre var forventet. Han mener et generelt fokus på å skape arbeidsplasser også vil hjelpe de nyutdannede. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ministeren påpeker at regjeringen og Stortinget har brukt mye penger på å holde liv i bedrifter som sliter. Det vil gagne studentene, mener han.

– Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan. Men jeg tror de aller fleste nå ser at det viktigste er at ledigheten fortsetter å gå ned og at jobbene kommer tilbake. Det vil også føre til stor etterspørsel etter alle de flinke bachelor- og masterstudentene som gikk ut sommeren 2020, konstaterer Asheim.