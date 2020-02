En kartlegging NRK har gjort, viser at flere kommuner ikke har klart å få på plass en psykolog fra nyttår. Andre har løst det ved å samarbeide med nabokommuner.

Statsminister Erna Solberg la vekt på i sin nyttårstale at alle kommuner skal ha psykolog.

Jakt på psykolog - også i Sverige

Bare i Innlandet - tidligere Hedmark og Oppland - mangler 12 av 46 kommuner psykolog. Det vil si hver fjerde kommune.

– Vi har til og med søkt etter psykolog i Sverige, men uten å lykkes. Det sier helse- og omsorgssjef i Tynset kommune, Øystein Kyrre Johansen.

MANGLER EN PSYKOLOG; Helse- og omsorgssjef i Tynset kommune, Øystein Kyrre Johansen skulle hatt ansatt en psykolog til, for fem kommuner i Nord-Østerdal. Foto: Geir Olav Slåen

I Nord-Østerdal i Innlandet deler kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga på en psykolog. Her er det rundt 13500 innbyggere. De har fortsatt en ledig stilling som psykolog.

– Vi gir oss ikke og lyser snart ut stillingen på nytt, sier en håpefull Johansen.

Skaper falske forhåpninger

Leder i Mental Helse i Hedmark, Gry Halvorsen frykter at statsministeren gir folk i krise falske forhåpninger.

– Flere har fått med seg at nå skal du få hjelp av psykolog i alle kommuner, men så må vi fortelle dem at noen kommuner ikke har denne tjenesten foreløpig. Vi frykter at noen av dem som sliter mest, kan ende opp med å avslutte livet, sier Gry Halvorsen.

Fikk tilskudd til å ansette psykolog Ekspandér faktaboks Fram til nyttår fikk kommunene tilskudd til å rekruttere psykologer. I 2019 ble det innvilget tilskudd til 617 psykologstillinger, fordelt på 383 kommuner/bydeler. Fra nyttår er pengene lagt inn i kommunenes frie inntekter. Det var i 2016 regjeringen la fram forslaget, som innebærer at alle norske kommuner ble pålagt å ansette psykolog fra 2020,

Avviser at mange kommuner mangler psykolog

– Regjeringen har bidratt til at de fleste kommuner fikk på plass psykologer før lovpålegget kom fra nyttår, sier helseminister Bent Høie(H).

Høie tilbakeviser at det er mange kommuner som ikke har tilbudet på plass.

Ifølge helseministeren har antall psykologer økt med 480 i kommunene, siden Solberg-regjeringen trådte til.

Men han understreker at det er fastlegen folk skal kontakte dersom de sliter psykisk.

– Psykologen og den kompetansen den sitter på er selvsagt også viktig, sier Høie.

FRIST UT ÅRET; kommuner som ikke har fått på plass kommunal psykolog, har frist ut 2020 med å få dette i orden, sier helseminister Bent Høie Foto: Tuva Skei Tønset / NRK

De kommunene som ikke har fått tilsatt psykolog, har frist ut dette året.

Helsedirektoratet skriver i en e-post til NRK: det finnes ikke tilstrekkelig statistikkgrunnlag for å oppgi eksakt antall kommuner som har rekruttert eller er i rekrutteringsprosess. Lovplikten er fersk og kommunene har behov for tid til å rekruttere, skriver Helsedirektoratet.

Kommunene må tenke kreativt

Norsk Psykologforening er bekymra over at folk skal få et veldig ulikt tilbud innen psykisk helse - avhengig av hvor de bor.

– Kommunene må ta utgangspunkt i hva folk trenger av hjelp og ikke så mye hva som står i lovteksten, sier president i Norsk Psykologforening, Håkon Kongsrud Skard.

BEKYMRET; president i Norsk Psykologforening, Håkon Kongsrud Skard, er bekymret for at folk med psykiske lidelser ikke skal få lik hjelp rundt om i norske kommuner, fordi flere av dem ikke har klart å få på plass lovpålagt psykolog fra 1. januar 2020. Foto: Norsk Psykologforening

Han mener at kommunene må gjøre seg attraktive dersom de skal få psykolog.

– Det innebærer for eksempel et fagmiljø som psykologen er en del av, samarbeid med andre kommuner eller med spesialisthelsetjenesten, sier Skard.