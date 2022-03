Den 29 år gamle drapssiktede mannen ble i dag varetektsfengslet i fire uker.

Han har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Det første avhøret måtte avbrytes på grunn av helsetilstanden hans, opplyser politiet.

Politiet forteller nå at den døde kvinnen ble funnet i sin egen bolig på Kirkenær i Grue. Det var en kjæresterelasjon mellom avdøde og siktede.

Dømt for vold før

Den 29 år gamle mannen er dømt for vold tre ganger tidligere.

I 2018 ble han dømt til fengsel i to år og tre måneder for grov vold mot en annen mann. Offeret fikk skader som kunne ha ført til at han døde hvis han ikke hadde blitt funnet og fått hjelp kort tid etterpå.

I midten av mai i fjor ble han arrestert etter å ha truet flere forbipasserende med kniv ved Gruehallen på Kirkenær.

Han er også dømt for narkotikaforbrytelser.

Pågrepet etter utforkjøring

Politiet fant kvinnen død da de kom fram til huset i Grue natt til tirsdag, etter å ha blit varslet av en tredjeperson.

– Vi har en formening om hvordan hun ble drept, men vi kan ikke gå ut med det ennå, sier politiadvokat Anja Ruud.

Den drapssiktede mannen hadde reist fra stedet i bil, men kjørte av vegen og ble pågrepet i nærheten av bilen.

FORSVARER: Advokat Simon L. Stende forsvarer den drapssiktede mannen. Foto: Alexander Nordby / NRK

Mannens forsvarer, advokat Simon L. Stende, sier 29-åringen har samarbeidet med politiet og avgitt forklaring.

Han samtykket til varetektsfengsling allerede i går og møtte derfor ikke i retten i dag.

Mannen sitter i nye avhør i dag, og politiet i Innlandet har fått bistand fra Kripos til å gjennomføre avhørene.

Det er gjort en såkalt prejudisiell vurdering av siktede. Den konkluderer med at det behov for full en rettspsykiatrisk vurdering, opplyser politiet.

Har avhørt mange vitner

Politiadvokat Anja Ruud forteller at politiet har dannet seg et bilde av hva som skjedde i huset i Grue natt til tirsdag.

Men av hensyn til etterforskningen vil de ikke gi flere opplysninger om det nå.

Politiadvokat Anja Ruud, sier mannen samtykket til varetektsfengsling allerede før fengslingsmøtet. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– Det er gjennomført innledende åstedsundersøkelser. Dette arbeidet vil fortsette, og vil blant annet ses i sammenheng med opplysninger fra den foreløpige obduksjonsrapporten, sier Ruud.

I løpet av tirsdag og onsdag har politiet avhørt rundt 20 vitner, og enda flere skal avhøres.

Det er altså ikke klart hvordan kvinnen ble drept og om politiet eventuelt har funnet noe drapsvåpen.