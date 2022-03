Det skriver politiet i en pressemelding i ettermiddag.

– Siktede samarbeider fortsatt med politiet og har i avhør erkjent straffskyld for forholdet han er siktet for, sier Politiadvokat Anja Ruud.

Mannen i 20-årene innrømmet forholdet i avhør i går.

– Han har erkjent straffskyld for å ha forvoldt hennes død, bekrefter mannens forsvarer Simon L. Stende.

Kvinnen ble funnet drept i sitt eget hjem natt til tirsdag i forrige uke.

Den drepte og den siktede var i et forhold.

– Han svært nedbrutt og lei seg. Dette var ei han var veldig glad i, og hans tanker går til de etterlatte, sier Stende.

Døde av knivskader

Kvinnen døde av knivskader viser obduksjonsrapporten. Hun ble drept i sitt eget hjem.

Politiet mener drapsvåpenet er beslaglagt, men kan ikke si noe om hvor det ble funnet av etterforskningshensyn.

Politiadvokat Anja Ruud vil ikke si noe om hva mannen har forklart. Hun begrunner det med at det fortsatt gjenstår flere vitneavhør. Derfor kan hun ikke si noe om hva han forteller om det som skjedde hjemme i boligen til den drepte kvinnen.

Over 40 vitner er avhørt i saken. Politiet mener det ikke er noe som tyder på at det var andre til stede i boligen da kvinnen ble drept.

Den siktede 29 åringen er dømt for vold tre ganger tidligere.

I 2018 ble han dømt til fengsel i to år og tre måneder for grov vold mot en annen mann. Offeret ble påført skader som kunne ha ført til at han døde hvis han ikke hadde blitt funnet og fått hjelp kort tid etterpå.

Familiemedlem varslet politiet

Det var et familiemedlem til den siktede mannen som varslet politiet om det som hadde skjedd.

– Dette vitnet var ikke til stede, sier Anja Ruud.

Politiet mener det ikke er noe som tyder på at det var flere til stede da kvinnen ble drept.

Det er oppnevnt to rettspsykiatere som skal gjennomføre en rettspsykiatrisk observasjon av den siktede.

– Begrunnelse for det er omstendigheter ved pågripelsen og hva siktede selv har forklart til politiet, sier politiadvokat Anja Ruud.

Mannen ble i forrige uke varetektsfengslet i fire uker.