Nå er mannen i 30-årene dømt til 15 års forvaring og med en minstetid på 10 år. Det har Romerike og Glåmdal tingrett avgjort.

Han er også dømt til å betale fem etterlatte til sammen 1.150.000 kroner i oppreisningserstatninger.

Det grufulle drapet skjedde natt til 1. mars i fjor i et bolighus i Kirkenær i Grue kommune i Innlandet.

Lisa Iren Karlsen (40) skal ha blitt slått, sparket og knivstukket 17 ganger i hodet, halsen og på kroppen.

Mannen har tilstått drapet og de faktiske forholdene. Han har forklart at et sjalusi var et motiv for handlingen og at de begge var beruset.

Forsvarer Simon Ladderud Stende. Foto: Alexander Nordby / NRK

Forsvarer, advokat Simon Ladderud Stende, sier de vil vurdere å anke.

– Vi er uenig med tingretten i valg av straffeart, sier han.

Forvaring kan idømmes «farlige tilregnelige lovbrytere» når vanlig fengselsstraff ikke anses å være tilstrekkelig.

Forsvareren ønsker ikke å kommentere dommen nærmere. Under rettssaken tidligere i mars ba han om at straffen måtte bli fengsel i 13 år.

DREPT INNENDØRS: En politimann foran boligen på Kirkenær i Grue i Innlandet der drapet skjedde natten til 1. mars 2022. Foto: Mats Sparby / NRK

Tidligere straffedømt

Under rettssaken sa mannen i 30-årene at han angrer på handlingene sin. Han fortalte også at han hadde et ønske om å bli rusfri.

Romerike og Glåmdal tingrett slår fast at drapet var overlagt og at det skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter. Voldsutøvelsen mot den mye svakere kvinnen skal ha foregått over noe tid.

Tingretten har gitt ett års strafferabatt fordi 30-åringen har tilstått drapet.

Hva er forvaring? Ekspandér faktaboks En type straff der hovedformålet er å beskytte samfunnet mot en farlig lovbryter.

Sones i forvaringsanstalt, vanligvis på Ila.

En som finnes skyldig i å ha begått et alvorlig voldslovbrudd, seksuallovbrudd, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller et annet alvorlig lovbrudd som krenket andres liv, helse eller frihet, kan idømmes forvaring i stedet for fengselsstraff.

Det må være en nærliggende fare for at den dømte på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse.

Straffen har ikke en endelig slutt-tid. Domstolen vurderer om den dømte kan prøveløslates når minstetiden utløper.

Løslatelse forutsetter at det ikke lenger er en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse. Den forvaringsdømte kan vurderes på nytt når forvaringstiden utløper.

Hvis domstolen konkluderer med at gjentagelsesfaren er til stede, kan rammen forlenges med inntil fem år av gangen. Det er ingen øvre grense for forvaring, slik at straffen kan vare livet ut.

Kilde: snl.no/ Kriminalomsorgen

Mannen er tidligere straffedømt for vold flere ganger. I 2018 ble han dømt for grov kroppsskade etter å ha slått og sparket en annen mann helseløs.

Offeret ble påført ribbeinsbrudd, punktert lungesekk, brudd i venstre øyehule og nesen og kutt i ansiktet og inne i munnen som måtte sys.

Som følge av volden oppsto det luftlekkasje til brysthulen som ubehandlet kunne ha medført et dødelig utfall, står det i dommen fra den gang.

Aktor, statsadvokat Johan Petter Bærland, sier han er tilfreds med at tingretten har lagt seg på det straffenivået han ba om og at de benytter forvaring.

– Retten har fulgt vår argumentasjon på samtlige punkter. Det er vi tilfreds med, sier han