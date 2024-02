«Dirtykonk, alt slettes etter konken, og ikke noe blir delt. Premien er 5500 kr og stiger stadig. Den som sender mest og/eller dirtyest vinner»

Det publiserte den 24 år gamle mannen fra Østerdalen på sin Snapchat-konto.

Nå er mannen dømt til forvaring:

Mannen er dømt for flere tilfeller av voldtekt, i to av tilfellene med barn under 14 år. I tillegg har han ifølge dommen skaffet seg seksuell omgang ved vold og trusler med jenter i alderen 14-16 år.

Mannen kom i kontakt med jentene via Snapchat og Instagram.

Forsvarer Helge Hartz sier til NRK at han ikke har rukket å gå gjennom dommen i detalj, men at han har registrert slutningen og kommer til å gå gjennom den sammen med klienten så fort som mulig.

Aktor Hildegunn Tronsli sier at hun har fått dommen, men at hun ikke ønsker å uttale seg før hun har sett nærmere på den.

Erkjente straffskyld

Hartz har tidligere uttalt til NRK at mannen har erkjent en del av forholdene i tiltalen, men også nektet straffskyld for noen av postene.

Helge Hartz er mannens forsvarer. Foto: Reidar Gregersen / NRK

På bakgrunn i det la Hartz ned påstand om at 24-åringen skulle frifinnes for noen av forholdene, og utover det anses på mildest mulig måte.

Mannen hadde hatt totalt over 9.400 bilder og over 2.400 videoer som fremstilte seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserte barn.

Mannen skal ha tilbudt penger for grove nakenbilder og videoer, men det har ikke politiet opplysninger om at jentene har mottatt.

– For øvrig har det ikke fremkommet opplysninger om at tiltalte har sendt penger til noen av de fornærmede, sa aktor Hildegunn Tronsli.

Listen med «priser» ble funnet på mannens bopel i forbindelse med ransaking. Foto: Politiet

Det ble satt av over fire uker til rettssaken. I retten skal han ha erkjent straffskyld for noe av det han er dømt for.

Samtidig hevdet han at han ikke husket hverken konkurransen eller chatter han skal ha hatt med barn.

Aktor ba om at mannen skulle dømmes til 15 års forvaring, med en minstetid på 10 år.

Hva er forvaring? Ekspander/minimer faktaboks Forvaring brukes som straff når vanlig, tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses å være nok til å ivareta samfunnsvernet, ifølge Kriminalomsorgen.

For å bli dømt til forvaring, må man vanligvis ha begått en alvorlig forbrytelse som krenker andres liv, helse, eller frihet, som for eksempel volds- og seksualforbrytelser og frihetsberøvelse.

Det må også være en nærliggende fare for at vedkommende vil begå nye slike alvorlige forbrytelser.

En forvaringsdom er tidsubestemt. Det vil si at straffen kan forlenges med fem år av gangen så lenge retten finner det nødvendig av hensyn til gjentakelsesfare.

Det skal likevel fastsettes en minstetid, og løslatelse kan ikke skje før minstetiden er sonet ferdig.

Soningen av en forvaringsdom skal være mer individuelt tilrettelagt enn soning av en vanlig fengselsstraff. Forvaringsdømte skal derfor i utgangspunktet sone sammen med andre forvaringsdømte i egne fengsler eller avdelinger. Kilde: Kriminalomsorgen

Ble pågrepet på nytt

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2020 og 2021.

24-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet i oktober 2021. Han ble løslatt i februar 2022.

Han ble pågrepet på nytt i slutten av mars 2023.

Årsaken var at han begikk nye straffbare handlinger. Politiet identifiserte da flere nye fornærmede.

Saken foregikk i Elverum tinghus, i fire uker på slutten av året i fjor. Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen er også dømt til å betale til sammen 2.970.000 kr i oppreisning til de fornærmede.