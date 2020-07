Nord-Europas høyeste fjellovergang, Sognefjellshytta i Innlandet, målte natt til lørdag 7,2 minusgrader på Meteorologisk institutts målestasjon.

Det er ny kulderekord for stedet, som ligger 1400 meter over havet.

Frister ikke

NRKs reporter Even Lusæter var søndag ettermiddag på plass på Juvasshytta i Jotunheimen i Lom kommune. Der var det både vind, regn og snø.

FROST: Slik så bilene ut ved Juvasshytta i dag. Foto: Even Lusæter / NRK

Håkon Tangen Erikstad kom fra hytta på Vågåmo i Ottadalen. Han ville stoppe på Juvasshytta for å se på utsikten.

REISTE VIDERE: Håkon Tangen Erikstad kjørte raskt ned igjen fra Juvasshytta etter å ha innsett været. Foto: Even Lusæter / NRK

– Vi har ikke sett så veldig mye. Det frister ikke å gå Galdhøpiggen i dag.

Hytta er, sammen med Spiterstulen, det mest vanlige utgangspunktet for fotturer til Norges høyeste fjell.

Til tross for det dårlige været, var det flere som prøvde seg på å bestige Norges høyeste fjell i sludd. Flere skal ha kommet på toppen i dag.

– Vi har hatt avbud i dag. Vi hadde en familie som skulle være med, men de ville heller ta det en dag med litt mindre vind. Jeg kan absolutt forstå det, hadde jeg hatt valget hadde jeg blitt hjemme selv, ler guide Karoline Kjos-Nordli.

Sterk vind skaper vansker

Også i Østfold er forholdene dårlige. Uvær og vind har ført til at over 3000 mangler strøm. Lenger sør er ferjene over Skagerrak kansellerte og meteorologene fraråder å dra på sjøen.

Redningsskøyta Inge Steensland måtte i aksjon da en seilbåt utenfor Arendal fikk seilet flerret opp av vinden.

– Tips: Når danskeferja er innstilt på grunn av været, bør du også innstille den planlagte båtturen din, skriver Redningsselskapet på Twitter.

BØLGER: En seilbåt ved Arendal måtte få hjelp fra redningsskøyta «Inge Steensland» søndag ettermiddag. Foto: Redningsselskapet / NTB scanpix

I løpet av ettermiddagen måtte også to redningsskøyter i aksjon utenfor Lindesnes for å berge en 40 fots seilbåt som hadde havnet i trøbbel. Redningsskøytene i Oslofjorden måtte også hjelpe havarister i den voldsomme vinden.

Typisk norsk

Hvor det kan lønne seg å legge norgesferien sliter meteorolog Kristian Gislefoss med å svare på. Bygene er nemlig på reise over hele landet.

– Det beste er å holde seg i ro og satse på at man treffes av færrest mulig byger, for det blir en uke med nedbør både i Nord-Norge og Sør-Norge. I nord tror jeg temperaturen kommer til å ligge mellom 10 og 12, kanskje opp mot 14 sør i Nordland, mens i sør et sted mellom 15 og 18 grader, sier Gislefoss.

STRANDFERIE: Legger høytrykket seg godt til vil strandturer bli mer aktuelle i Sør-Norge. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Til helgen kan det komme et høytrykk som gir godt vær i Sør-Norge. Temperaturen kan krype opp til 20 grader. Trøndelag og Nord-Norge må fortsatt finne seg i ustabilt vær også til helgen.

– Vi får se om høytrykket legger seg i ro, hvis det gjør det så ser det ut til at vi går en mer stabil værtype i vente om en to ukers tid, men hvis ikke så fortsetter det med ustabilt vær som er det man ofte kaller typisk norsk sommer.

Vær forberedt

Gislefoss tror det fortsatt går greit å kjøre med sommerdekk på fjellovergangene, men anbefaler å sjekke veimeldingene før turen. Flere steder i fjellet snør det fortsatt.

SLUDD: En turfølger hjelper de som vil gå fjelltur over en isbre selv om det både regner og blåser. Foto: Even Lusæter / NRK

– Det er viktig å sjekke forholdene før man legger ut på tur og samme gjelder jo også hvis man skal gå på fjelltur. Det ligger fortsatt snø i fjellene og det har kommet nysnø de siste dagene, så kle deg etter forholdene, oppfordrer meteorologen.

Også i år kan det være greit å forberede seg på norsk sommer og ha noen inneaktiviteter på lur.

– Det er greit å ha litt kortspill og brettspill i nærheten, fordi i perioder vil det være mye innevær, men det gjelder å hive seg på de periodene som gir opphold og sol. Så er det jo noe som heter at det fins ikke dårlig vær, bare dårlig klær.