Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) advarer om at det ikke vil bli «vanlige arbeidsreiser» til Norge før etter sommeren.

I et intervju med avisen Klassekampen forteller arbeidsministeren at næringslivet må regne med strenge innreiserestriksjoner for utenlandske arbeidere i lang tid.

– Det kan bety store forsinkelser i byggeprosjekter, og det kan bli vanskelig for norsk landbruk å få de folkene de trenger for å få plantet og høstet maten vi skal ha, sier Isaksen til Klassekampen fredag.

En så lang periode med restriksjoner vil være svært krevende, mener NHO.

– Det vil gi store og dramatiske konsekvenser for mange av bedriftene våre. Vi har allerede sett store konsekvenser av den perioden vi har hatt med stengte grenser, sier kommunikasjonsdirektør i NHO, Peter Markovski.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) advarer om at det vil være strenge tiltak for arbeidsinnvandring til over sommeren 2021. Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

Les også: Regjeringen åpner for dagpendlere fra Sverige

Håper vaksinasjonen vil minske tiltakene

29. januar stengte regjeringen på nytt grensene. Dermed fikk Norge de strengeste innreisereglene siden starten av pandemien i mars 2020.

Det har fått konsekvenser for de mange utenlandske arbeiderne som pendler til Norge for å jobbe, både fra Sverige og fra andre land. Mange måtte velge mellom jobb og familie, fordi det ikke lenger var mulig å reise hjem etter jobb eller i helger.

Selv om enkelte grupper har fått unntak for grensestengingen, har tiltaket vært inngripende for den delen av næringslivet som er avhengig av arbeidsinnvandring for å få unna arbeidsoppgavene.

NHO mener konsekvensene for næringslivet vil være dramatiske dersom det blir slik Isaksen skisserer. Her ved kommunikasjonsdirektør Peter Markovski. Foto: Moment / Moment Studio

Peter Markovski i NHO understreker at det er viktig at regjeringen snakker med næringslivet for å legge til rette for ordninger som gjør det mulig å holde driften i gang.

– Vi har hatt god dialog med myndighetene hele veien. Den dialogen må fortsette, så vi finner de riktige løsningene også i en lengre periode med strenge innreiserestriksjoner, sier han.

NRK har vært i kontakt med Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og justisminister Monica Mæland for å utdype hva vanlige arbeidsreiser betyr. De har ikke hatt anledning til å kommentere saken.

Norsk Industri: Debatten står mellom pubene eller grensene

Knut Erling Sunde i Norsk Industri mener stengte grenser vil være «helt håpløst», men støtter at regjeringen har strenge innreiserestriksjoner.

– Jeg hører ham si at det ikke nødvendigvis er stengte grenser, men strenge vilkår, svarer Sunde.

Han mener debatten nå vil stå om hvorvidt man skal lette på tiltakene i serveringsbransjen eller for bransjer som er avhengige av arbeidsinnvandrere.

– Skal du åpne opp noe på grensene, eller skal du åpne opp noe på pubene? Begge deler får konsekvenser for sysselsettingen i Norge. Den debatten kommer nå. Og den er ikke enkel for en regjering.

Fra 29. januar har grensen fra Sverige vært stengt. 26. februar åpnet regjeringen igjen grensen for dagpendlere som jobber i Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mener reglene vil skille ut useriøse arbeidsgivere

Selv mener han de strenge kravene til arbeidsgivere likevel gjøre det mulig for de «største og beste» å hente arbeidere til Norge på en sikker måte.

– De beste innenfor industrien har stålkontroll og vil klare dette. De har dokumentert siden mars i fjor at de evner å slå ned på. Smitten innenfor fabrikkporten, sånn at lokalsamfunnet ikke får smitte.

Ved et smitteutbrudd ved New Havyard Ship Technology gikk smitten fra verftet til lokalsamfunnet i Hyllestad. Sunde forteller at utbruddet likevel ble raskt håndtert. Nå håper han de strenge reglene vil føre til at man unngår slike situasjoner fremover.

– Det er ganske knallharde innstramminger sånn at useriøse arbeidsgivere faller av. Problemet er at de seriøse blir slått sammen med folk som er så useriøse at folk bare vasser rundt og smitter over alt, sier Sunde.

Knut Erling Sunde er bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri. Næringslivsorganisasjonen var sentral i prosessen som ledet til at regjeringen ga karantenefritak for arbeidsinnvandrere sommeren 2020. Foto: Tone Buene / Norsk Industri/Presse

Han mener det må være logikk bak hvilke tiltak som varer lengst.

– Nå har man vaksinert de eldste, og sluppet opp tiltakene for barn og unge. Det var førsteprioritet. Så må man se på tiltakene for næringslivet, det er prioritet to. Til slutt kommer det å lette opp på tiltakene for sånne som oss, som er midt i livet, sier Sunde.