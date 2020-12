– Da min far var kreftsyk var kreftkoordinatoren avgjørende for at han kunne bo hjemme og ha det trygt. I stedet for å ligge på et sykehus, sier Kristine Romslo.

Kristine bor i Lom kommune som nå fjerner tilbudet med egen kreftkoordinator.

Flere kommuner i landet foreslår å kutter i tilbudet i budsjettet for 2021.

Trygghet i livets siste fase

Da Kristine selv var kreftsyk bodde hun på Jessheim. Der hadde hun mulighet til å få ukentlig oppfølging på sykehuset.

Situasjonen var annerledes for pappa Svein Romslo. Han levde i ti år med uhelbredelig kreft, med over to timer til sykehuset.

– Kreftkoordinatoren var kun en telefon unna. Hadde han et spørsmål en lørdag kveld, så visste han hvem han kunne ringe. Det var en stor trygghet for han og oss pårørende, forteller Romslo.

Hun mener derfor det er særlig viktig å beholde tilbudet i distriktene.

Kristine ble frisk fra kreften i februar 2018. Foto: Kristine Romslo / Privat

– Den er viktig for å kunne ha de sårbare kreftpasientene mest mulig hjemme. Det kan bety en trygghet i det som kanskje er livets siste fase, sier Romslo.

Kommunalsjef i Lom, Synne Skogsrud, mener de har opprettet et godt tverrfaglig samarbeid. Det vil kompensere for kuttet i stillingen.

I tillegg vil legene ved behov gi ut sitt private nummer for å være tilgjengelig døgnet rundt.

Kritisk under koronapandemien

Trysil er en annen kommune som foreslår å kutte 70 prosent av stillingen.

Ellen Barflod jobber i Kreftforeninga i Trysil. Hun er sjokkert over at kommunen velger å kutte i tilbudet.

Hun mener at i koronaperioden er kreftpasientene ekstra utsatt.

Da er det enda viktigere at de har et kjent fjes som kan legge til rette for en trygg hverdag.

– Vi trodde ikke det var sant at det gikk an å ta en så viktig stilling i en tid hvor koronaen herjer, sier Barflod.

Hun mener det er avgjørende at man har noen som kan holde en i hånda. En som kan hjelpe pasienten med å navigere mellom fastleger, sykehus, Nav og andre institusjoner.

Kommunalsjef i Trysil, Jørn-André Stenseth, avviser at tilbudet blir dårligere.

– Den kreftkoordinatorstillingen som vi har i dag skal samordnes med andre fagressurser i kommunen. Vi får en økt bredde og kompetanse på kreftomsorg, sier Stenseth.

– Jeg ser ikke at de plusser på noe annet sted, sier en opprørt Barflod.

– Det er å gå baklengs inn i framtida

Siden 2012 har Kreftforeningen sørget for at de fleste kommuner i landet har en egen kreftkoordinator. Men trang økonomi i kommunene fører til at flere nå strammer inn.

Berit Jevnaker mener at å kutte i kreftkoordinatorer er å gå baklengs inn i framtiden. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– Vi er bekymra for at man tar bort tilbudet, eller reduserer det i veldig sterk grad, sier driftssjef i Kreftforeninga i Innlandet, Berit Jevnaker.

Hun forstår at det er trange tider i kommunene, men mener at stillingen avlaster andre kommunale tjenester som også koster kommunen.

Distriktssjef i Kreftforeninga i Vestland, Geir Vangsnes, opplever at flere kommuner i fylket forslår å kutte i tilbudet. Forslagene kom som lyn fra klar himmel forteller Vangsnes.

Han opplever de som økonomisk motiverte, uten tanke hvilke konsekvenser det får for pasientene.

– Jeg er redd for at forslag om kutt vil skape usikkerhet både for de ansatte og kreftpasientene, selv om kommunene velger å beholde tilbudet, sier Vangsnes.