Etter Tour De France-seieren ble den danske vinneren spurt om han var dopingfri. Da ga han høydetreninga æren for sin sterke form:

– Her er alle reine. Det vi driver med er blant annet veldig seriøs høydetrening, sa han.

Bent Rønnestad, professor i idrettsfysiologi på Høgskolen i Innlandet, mener svaret tyder på at Vingegaard er svært fornøyd med høydetreninga.

Laboratorium på fjellet

Og det er her Høgskolen i Innlandet kommer inn. De har samarbeidet med Jumbo-Visma i ti år om nettopp høydetrening.

– Vi måler effekten av høydetrening på røde blodlegemer før og etter høydeopphold, forteller Rønningstad.

Mange gjør liknende arbeid som Høgskolen, men det unike de har gjort er at de har flyttet laboratoriet til der samlinga er, sjøl om det har bydd på ganske store logistikkutfordringer.

Før Tour de France var de med på to slike samlinger.

– Dermed får vi målt nøyaktig effekten av treninga, sier Rønnestad.

SAMARBEID: Høgskolen i Innlandet og professor Bent Rønningstad har samarbeidet med Jumbo-Visma i ti år. Foto: Lars Erik Skrefsfrud

Ut ifra hva målingene viser, kan trening og opplegg justeres. Og jo flere røde blodlegemer som produseres, jo mer oksygen til musklene og prestasjonene blir bedre.

Dermed har Høgskolen i Innlandet noe av æren for Jumbo-Visma og Vingegaards prestasjoner.

Rønnestad syns det er vanskelig å si hvor mye av æren, men jobben de har gjort er en viktig brikke.

– Det er en av mange viktige detaljer som må på plass. Målingene vi gjør brukes aktivt for å få enda bedre resultater.

Men hvorfor fikk Høgskolen i innlandet denne jobben?

Jo:

– Det skyldes et godt og langt samarbeid vi har hatt i ti år. Der vi har bygd gode relasjoner der vi utfyller hverandre godt, sier Rønnestad.

Drømmer om sammenlagtseier

Sykkeltalentet Johannes Staune-Mittet (20) fra Lillehammer er på Jumbo-Visma sitt utviklingslag.

Han var nylig på sitt første høydeopphold der Høgskolen i Innlandet var med for å måle hvilken effekt høydetreninga hadde på han.

TEST: Johannes Staune-Mittet i testlabben på Høgskolen i Innlandet på Lillehammer med professor Bent Rønningstad. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Og arbeidet Høgskolen gjør, kan være en viktig brikke for at han skal nå den høyeste drømmen han har, nemlig å vinne Tour de France sammenlagt.

Skulle han lykkes med det, blir han i så fall den første nordmannen.

– Det er klart at det er lov å sette seg store ambisjoner. Det er fortsatt et stykke unna, men det er vel bare å gjøre jobben. Man ser at det er både folk fra Skandinavia og nå også Norge som begynner å hevde seg oppe der, så det er lov å gjøre en god innsats og bare gå for det, sier Staune-Mittet.

Han synes det er vanskelig å si hvorfor Norge ikke har hatt en sammenlagtvinner i Tour de France.

– De beste rytterne vi har hatt har ikke vært på sitt beste der.

– Hva har du gjort annerledes enn tidligere norske sykkelryttere for å være i posisjonen til å bli en framtidig sammenlagtrytter?

– Det er ikke godt å si egentlig. Jeg er har funnet noe jeg synes er gøy selv. Jeg er glad i litt lengre klatringer og liker å bruke terrenget her rundt Lillehammer, for eksempel.

Han mener kontinuitet og det å ha det gøy er viktig for egen del.