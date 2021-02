Isproppen gikk litt sør for Jordet i Trysil tirsdag ettermiddag. Store mengder is løsnet og førte til oversvømmelser.

OVERSVØMT: Dette småbruket har fått mye vann inn på eiendommen. Det er ingen fastboende her. Foto: Ola Bjørlo Strande / Ola Bjørlo Strande

Flere småbruk og fritidseiendommer er rammet. Men det ingen fastboende på disse eiendommene. Kommunalsjef Hans Martin Aas sier det fortsatt er mye vann.

– Det sitter en propp i hovedfaret til elva som gjør at vannet ledes på ville veier. Den proppen ser ikke ut til å ha lett for å løsne. Det er fast is nedenfor, og det er ingen steder å sende isen videre, sier Aas.

Det er foreløpig uklart hvor mye skade som er gjort på gjenstander og bygninger.

KVELD: Slik så det ut tirsdag kveld, etter at isproppen hadde gått. Foto: Hans Solbakken / NRK

Garasjen oversvømt

Johnny Stenbrenden fikk det travelt da vannet fosset inn på eiendommen der han lagrer bilen sin. Han måtte prøve og redde sin kjære Chevrolet Camaro fra vannmassene.

Den bilen har han drømt om siden han var 10–12 år, men i går sto den under vann. Og det på selve bursdagen hans.

– Naturen får en jo ikke gjort noe med. Det blir som det blir. Men det er veldig ergerlig og harmelig, det er det, sier Johnny.

OVERSVØMT: Garasjen der Johnny Stenbrenden lagrer bilen sin ble oversvømt. Foto: Hans Andreas Solbakken

Han kjøpte bilen for tre år siden og da var den helt strøken.

– Det er den ikke nå.

Det er ikke vanlig med isgang og flom midt på vinteren, så han var ikke forberedt. Men heldigvis er bilen godt forsikret.

NVE: – Hold avstand

Regionsjef i NVE, Toril Hofshagen, bekrefter at det er vanskelig å gjøre noe med dette i en så bred elv som Trysilelva.

– Man brukte i visse tilfeller dynamitt for å sprenge løs isen før, men det hadde mer visuell effekt enn reell effekt, sier Hofshagen.

Det som må gjøres er å overvåke situasjonen og blant annet sikre verdier og utstyr som kan bli skadet. Innbyggere bør holde seg på god avstand.

INNESPERRET: Flere eiendommer er rammet etter at elva tok nye veier. Foto: Ola Bjørlo Strande / Ola Bjørlo Strande

– Trysil kommune har mye erfaring fra slike situasjoner, og har god dialog med NVE for å drøfte utviklingen og få råd fra vår side, forteller Hofshagen.

Hun sier det fortsatt er spådd kaldt vær fremover og at vannføringen er på vei ned.

Uvanlig

Enn så lenge ser det altså ut til proppen bare må bli liggende, sier kommunalsjef Hans Martin Aas.

Det er uvanlig med slike oversvømmelser i februar.

– Vi har hatt problemer med isgang på vinteren tidligere også, men et slikt omfang som dette har jeg nok ikke vært borti før, sier Aas.