NVE skal utrede alle verna vassdrag i Norge

Regjeringen åpner for kraftutbygging i enkelte verna vassdrag, men kun hvis dette bedrer flomsikringa.

En rapport kraftselskapet NTE har fått utført viser at flommer ikke vil dempes vesentlig i Verdalsvassdraget med ei skånsom utbygging.

Astrid Svarva, leder for ny energi i NTE Energi, mener flomutsatte Vuku sentrum potensielt kan dra nytte av en kraftutbygging i Verdalsvassdraget. Nå ser de på andre alternativer for utbygging, som kan dempe flommer mer.

NVE har satt av fire millioner kroner over fire år til å kjøpe ekstern bistand for å få utredet de verna vassdragene. Fagsjef for vassdragsforvaltninga i Norske lakseelever, Christian Hagstrøm, mener det er for lite til å gi et godt kunnskapsgrunnlag.

De neste årene skal verneverdiene gjennomgås på nytt i 390 vassdrag i Norge, som er vernet mot utbygging av vannkraft.

I ei ny stortingsmelding åpner regjeringa for kraftutbygging i enkelte verna vassdrag, men kun hvis dette bedrer flomsikringa.

I Verdal er kommunen positiv til å vurdere kraftutbygging i det verna Verdalsvassdraget, for å få mer kraft og bedre flomvern.

Nå viser en fersk rapport gjort for kraftselskapet NTE at flommer ikke vil dempes vesentlig i Verdalsvassdraget – med ei skånsom utbygging.

Spesielt Vuku i Verdal har vært utsatt for flomskader, som her fra flommen i 2021. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Vil ha bedre oversikt

Mange av vassdragene i Norge ble vernet for flere tiår siden. Nå skal statusen oppdateres.

– Målet er å få oversikt over verneverdiene, og at informasjonen gjøres lett tilgjengelig for forvaltninga og andre interesserte.

Det opplyser seniorrådgiver Tore Opdahl i NVE. Han sier at det har vært planlagt en stund, og at det ikke har sammenheng med stortingsmeldinga der regulering av verna vassdrag er omtalt.

Åpner for å oppheve vern

Da Høyre la fram ei liste med ti elver de ville slutte å verne for to år siden, skapte det stor debatt.

Nå åpner også Arbeiderpartiet og Senterpartiet for at noe kraftutbygging kan skje, men bare der muligheten for flomdemping er vesentlig. Det står i ei stortingsmeldinga om flom og skred.

– Forutsatt at man ikke ødelegger de naturverdiene som skal vernes i vassdraget. Det kan være mulig noen steder, og derfor har vi også åpnet opp for det, sa energiminister Terje Aasland (Ap) til NRK da planen ble lagt fram i slutten av mai.

Stortingsmelding om flom og skred ble lagt fram i slutten av mai av de to statsrådene Erling Sande og Terje Aasland. I meldinga åpner regjeringa for å oppheve vernet i noen vassdrag. Foto: Terje Bendiksby / NTB / Terje Bendiksby

Kritisk til anbud

Fagsjef for vassdragsforvaltninga i Norske lakseelever, Christian Hagstrøm, har sett anbudet NVE har lyst ut.

Her går det fram at NVE skal kjøpe ekstern bistand for å få utredet de verna vassdragene. NVE bekrefter over NRK at de har satt av fire millioner kroner til dette, og arbeidet skal foregå over fire år.

– Jeg er betenkt over den anbudskonkurransen NVE har lyst ut. Særlig den økonomiske rammen. Det er altfor lite. Fire millioner kroner fordelt på drøyt 400 verna vassdrag. Det er altfor lite til å gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, mener Hagstrøm.

På vei for å fiske laks, før det ble stanset midlertidig i det verna Verdalsvassdraget. Terje Vik (fra venstre) og John Olav Larsen fra Verdal jeger og fiskerforening er imot en kraftutbygging i elva. Foto: Rita Kleven

I mange av de verna vassdragene er det laks, det gjelder også Verdalsvassdraget, som er ei nasjonal lakseelv. Nylig ble fiske etter laks stengt midlertidig både her og i 33 andre elver og sjøer på grunn av svært dårlige fangster.

– Vi ser nå hvor mye mindre laks det tas i dag, enn det har vært tidligere. Så laksen har altfor mange trusler fra før. En ny trussel ønskes selvfølgelig ikke velkommen, sier leder i Elveutvalget i Verdal jeger – og fiskerforening, John Olav Larsen.

Demper ikke flom i Verdalsvassdraget

Det er kommunestyret som har bedt kraftselskapet NTE om å vurdere ei kraftutbygging i Verdalsvassdraget.

Nå har Sintef og NTNU laget en rapport på oppdrag fra NTE.

– Vi har vurdert hvilket kunnskapsgrunnlag som må ligge til grunn for å vurdere en utbygging, som politikerne eventuelt må beslutte. Det dreier seg om å lage elvekraftverk, uten store naturinngrep som store demninger, og da vil det ha liten flomdempingseffekt.

Det sier seniorforsker Atle Harby ved Sintef Energi.

Seniorforsker Atle Harby i Sintef Energi vært med på å lage ny rapport om det verna Verdalsvassdraget. Foto: Bent Lindsetmo

Vannkraft har redusert flommer i flere vassdrag, men det skjer ikke ved alle utbygginger, sier Sintef – forsker Atle Harby. Dette avhenger av hvordan man bygger ut vassdraget, og at man kan lagre vann.

– Det kommer an på hvordan man legger opp kraftutbygginga. Det krever at man har et reguleringsmagasin som lagrer vann, det vil si en demning. Man må ha mulighet til å ta vare på flomvann og det er det ikke gitt at man kan alle steder, sier han.

Slik ser dagens planer for utbygging ut ved Granfossen i Verdalsvassdraget, som er verna mot kraftutbygging i dag. Foto: NTE

Legger ikke vekk planer

Kraftselskapet NTE legger ikke vekk planene for ei kraftutbygging i Verdalsvassdraget. Dette er et av de få store vassdragene i Midt-Norge som fortsatt er vernet.

I stortingsmeldinga åpnes det for utbygging i enkelte vassdrag, om det gir betydelig flomdempende effekt. Sammen med kommunen ble NTE i forrige uke enig om å se på planene for utbygging på nytt:

– Sammen med kommunen regner vi på ulike alternativer, som kan gi mer flomdemping, sier leder for ny energi i NTE Energi, Astrid Svarva.

Tidligere har de hatt planer om elvekraftverk, men nå kan det bli aktuelt å se nærmere på ei regulering lenger opp i vassdraget av både Veressjøen og Innsvatnet.

Ei kraftutbygging kan gi om lag 200 GWh, og det tilsvarer strømforbruket til 10.000 husstander i ett år.

Leder for ny energi i NTE Energi, Astrid Svarva. Foto: Rita Kleven

Flomutsatt

Svarva sier at Verdalselva er avhengig av flomdemping og at Vuku sentrum er flomutsatt.

– Med ei kraftutbygging håper vi å bedre forholdene, sier hun.

NTE har ennå ikke bestemt om de skal søke om kraftutbygging i det verna vassdraget.

– Det er veldig vanskelig å svare på. Vi ser på om dette er mulig å ivareta naturmangfoldet, og så er dette en lang vei å gå før vi har kraftproduksjon i Verdalselva, sier Svarva.

Ordfører Knut Snorre Sandnes er positiv til at NVE skal utrede alle verna vassdrag på nytt.

– Vi er veldig positiv til det. Vi ser at da får vi kanskje mulighet til å få utredet det som vi ønsker også i et verna vassdrag, som egentlig har vært ganske låst så langt.

Ordfører Knut Snorre Sandnes i Verdal jobber for at Verdalsvassdraget, skal bli et av de første verne vassdragene som bygges ut. Foto: Rita Kleven

De to siste årene har NVE arbeidet med flomsikring langs elva i Vuku, etter mange store flommer. Det jobbes nå med å sette opp en 500 meter lang flomvoll i sentrum.

– Det betyr at vi sikrer hele Vuku sentrum mot en 200 års flom. Den samme flommen som var i 2006, forteller prosjektleder i NVE, Geir Bendik Hagen.

– Jeg tenker at de er jo i gang med flomvern, og kanskje må de først se om det fungerer etter hensikten, før en vurderer ytterligere tiltak da, sier Terje Vik, leder i Verdal jeger – og fiskerforening.