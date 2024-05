Nå har de fleste av oss hatt flere uker med sommervær. Men søndag snur det brått flere steder i landet.

– Det har begynt å komme noen skyer deler av Østlandet nå som er i ferd med å danne seg og er venta å vokse til kraftige byger utover dagen og kvelden i dag.

Det sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe.

Det kan også bli lokalt kraftige vindkast og fare for kraftige regnbyger lokalt søndag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel.

Store lokale forskjeller

– Det er veldig varm luft som ligger over oss nå. Luftmassene endrer seg, blir mer fuktige og litt kjøligere på vei inn. I overgangen mellom varm luft og litt mindre varm luft, vil det boble opp en del bygeskyer.

Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Meteorologisk institutt anbefaler folk å holde seg oppdatert på værutviklingen. Foto: Meteorologisk institutt

Walløe forteller at det som alltid med byger og tordenvær vil være store lokale forskjeller i intensitet, og at noen steder ikke vil få tordenvær.

– Det er alltid sånn med lyn og torden, at det er noe som kommer ganske brått. Man får ofte ikke så lange forvarsler, men man kan følge med på skyene og se hvordan de utvikler seg.

– Vi venter at det skal bli en del torden utover ettermiddagen, sier Terje Alsvik Walløe. Foto: Kamilla Pedersen

Faren for lyn skal øke ved 14-tiden søndag. Natt til mandag skal faren være over.

Kan potensielt lage brann

Det er også gult farevarsel for skogbrannfare for Østlandet og Sørlandet.

Meteorologisk institutt gjør oppmerksom på at lynet medfører fare for skade på objekter, brann i bygninger og vegetasjon, og at strømforsyningen kan bli påvirket.

– Hvis det skulle kommet lynnedslag før det har rukket og blir vått, så kan lyn potensielt antenne en skogbrann. Det er også en konsekvens som kan skje før regnet har kommet ordentlig i gang, sier Walløe.

Men skogbrannfaren vil i dagene fremover gå ned, da det ventes flere runder med regn.

– Både Vestlandet, Sørlandet og Østlandet får perioder med regn.

Det er lokal gress- og lyngbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Farevarselet gjelder for store deler av Østlandet og Sørlandet. Foto: Meteorologisk institutt

Dette er anbefalingene:

Meteorologisk institutt anbefaler at du:

Holder deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet

Følger med på værradar eller lyn.met.no

Vurderer behov for forebyggende tiltak

Kobler fra elektriske apparater

Tilpasser farten etter kjøreforholdene

Søk ly: