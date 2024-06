Cottage cheese går viralt: Klarer ikke å dekke etterspørselen

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En wrap laget av cottage cheese, egg og valgfritt krydder har blitt en viral trend på sosiale medier, spesielt på TikTok.

Trenden har ført til en økning i etterspørselen etter cottage cheese, og Tine har måttet øke produksjonen betydelig.

Tines ysteri på Frya i Gudbrandsdalen har begynt å produsere hele døgnet, inkludert lørdager, og har ansatt fire nye medarbeidere for å møte etterspørselen.

Salget av cottage cheese fra Tine har økt med 35 prosent så langt i år.

Medieviter Magnus Hoem Iversen spår at trenden ikke vil vare lenge, men påpeker at når noe går viralt, kan det øke salget betydelig. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det var artig teste ut noe nytt. Det var en helt ny måte for meg å bruke cottage cheese på.

Det sier Hanne Lund. Hun er en av flere som har testa den virale cottage cheese-wrapen som har tatt av på sosiale medier de siste ukene.

Cottage cheese tar av på sosiale medier. På TikTok har meieriproduktet blitt nevnt nesten 100 millioner ganger! Foto: Skjermbilde / Tiktok

Særlig på TikTok har meieriproduktet gjort et byks, og blitt nevnt i over 93 millioner videoer.

– Jeg måtte gi det to forsøk fordi jeg stekte den litt for hardt første gangen. Gang nummer to lagde jeg den tjukkere og fikk den saftig og god, forklarer Lund.

– Det var kjempegodt!

Les også om at «alle» nå vil ha det hvite gullet.

Klarer ikke dekke etterspørselen

Cottage cheese, egg og ønska krydder er alt som skal til for å lage den proteinrike wrapen.

At osten har blitt så populær, har ført til at Tine sitt ysteri på Frya i Gudbrandsdalen har måtte øke produksjonen av cottage cheese betraktelig.

– Nå holder vi det gående hele døgnet, og vi har også begynt å produsere på lørdager, sier ysterisjef Sigrid Svanborg.

Ysterisjef, Sigrid Svanborg gleder seg stort over økningen i etterspørselen etter cottage cheese. Foto: Privat

Allerede i september i fjor, merka de at osten begynte å bli mer populær enn vanlig. Vanligvis går etterspørselen av cottage cheese ned fra høsten og inn mot jula.

Ysterisjefen beskriver produksjonsveksten som en krevende, men gledelig omstilling.

Så langt i år, har salget av cottage cheese fra Tine økt med 35 prosent.

Det produseres mye cottage cheese på ysteriet til Tine på Frya i Gudbrandsdalen. Foto: EvEN lUSÆTER / nrk

Veksten og etterspørselen har ført til at de har ansatt fire nye medarbeidere.

– Da økningen begynte, var det først bare en glede. Etter hvert som den fortsatte, måtte vi snu oss rundt, og jobbe mer for å produsere nok.

Vil du lage den virale cottage cheese-wrapen? Ekspander/minimer faktaboks Du trenger: 1 beger cottage cheese

2 stk egg

0,5 ts salt

0,5 ts pepper

urter , chiliflakes eller andre krydder Slik gjør du: Ha cottage cheese, egg, salt og pepper i en blender eller en food processor. Du kan også bruke stavmikser. Kjør til du har en jevn røre. Ha røren på et bakebrett med bakepapir, og jevn ut overflaten med en slikkepott. Dryss krydder eller chiliflakes på toppen av røren. Du kan også bruke revet ost. Stek wrapen midt i ovnen på 180 grader i ca 40 minutter til den begynner å bli gyllen. Ta cottage cheese wrapen ut av ovnen og skjær den i to. Fyll med ønsket fyll og brett sammen til en sandwich. Kilde: Meny

Økt salget

Også Rema 1000, som har slengt seg på Cottage cheese-trenden, sier TikTok-videoen de laget har blitt lagret nesten 17.000 ganger og fått 1,2 millioner avspillinger.

– Responsen har vært god, sier leder for marked, Cathrine Stensaker i en e-post til NRK.

Butikken ble med på TikTok fordi de ønsker å nå yngre kunder, og ser at flere av de blir mer opptatt av å spise sunnere.

Rema 1000 har også slengt seg på cottage cheese-trenden. Men de laget «cottage cheese»-is på sin TikTok. Foto: Skjermbilde TikTok

– Og da ønsker vi å lage innhold som er engasjerende og relevant.

– Cottage cheese har blitt utrolig populært og vi er glade for at flere har fått øynene opp for produktet. Det siste året har vi økt salget med rundt 40 prosent, sier Stensaker.

Å følge med på hva andre spiser har blitt underholdning. Les også om TikTok-trenden mange mener er ubehagelig.

Spår kortvarig trend

Både Lund og Svanborg har troa på at proteinbomba vil trenden lenge, men det er ikke Magnus Hoem Iversen helt enig i.

Han er medieviter og medforfatter av boken «Sosiale medier».

Han forteller at det er mye som kan gå viralt. Det siste tiåret har vi sett alt fra planking, fidget spinner, ice bucket challenge og matoppskrifter.

At ting går viralt, er bare en god gammeldags menneskelig oppførsel, ifølge medieviter Magnus Hoem Iversen. Foto: Karoline Forberg / NRK

Iversen spår at den virale lefsa av cottage cheese og egg, ikke vil trende lenge.

– De fleste vil prøve det, men det er litt seigere å etablere en helt ny vane, så det vil nok ikke vare kjempelenge, sier han.

Spiser du cottage cheese? Jeg kasta meg på trenden etter at jeg så det på Tiktok🤤 Ja, men jeg gjorde det lenge før alle plutselig skulle spise det. Cottage cheese, hva er det?🤔 Nei! Vis resultat

Han mener ingen bedrifter bør satse på å gå viralt, fordi det rett og slett kan være vanskelig å slå gjennom.

– Men når det først skjer, kan det øke salget veldig, sier Iversen.

Foto: NRK

Slik gjør du det