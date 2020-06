Erstatningskravet kom etter et Facebook-innlegg Halvor Sveen la ut 13. mars i år.

I innlegget kritiserte Sveen en episode av TV-programmet Insider FEM som omhandlet rovdyrdebatten. Han deltok selv i episoden.

I episoden ble det blant annet påstått at det foregikk forgiftning av åte, midt i ulvesona, i dette tilfellet av kuer.

Ærekrenkelse

En person Sveen omtalte i innlegget føler seg ærekrenket.

Advokat Ole Gramstad Jensen, som representerer den fornærmede, mener hans klient beskyldes for å ha forfalsket bevis for å skape et inntrykk av at det er lagt ut giftig åte.

FORSVARER FORNÆRMEDE: Advokat Ole Gramstad Jensen sendte på vegne av sin klient erstatningskravet. Foto: Privat

NRK har vært i kontakt med Halvor Sveen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

I brevet med erstatningskravet er det blant annet lagt ved to sitater fra den aktuelle Facebook-tråden.

«Utlagt gift ved ei død ku? Hadde det vært greit å varsle Sno og politi da det ble funnet? Nei da blir det mye mer troverdig å ta med kjøttbitene med frostvæske selv, eller?»

«Han ...fyren må jo ha gjort noe ulovlig da han fjernet bevis fra en plass der det hadde skjedd noe kriminelt. Han hadde jo de såkalte giftbitene selv»

– Når man ser helheten i det er det ingen tvil om at det framsettes beskyldning om bevisforfalskning, mener Jensen.

Det er med hjemmel i Skadeerstatningsloven § 3-6a at den fornærma krever 130.000 kroner i oppreisningserstatning.

Skadeerstatningsloven §3-6a (erstatning for ærekrenkelser) Ekspandér faktaboks Den som uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens ærefølelse eller omdømme, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig. Dersom den krenkede døde mindre enn 15 år før krenkelsen etter første ledd fant sted, kan krav om oppreisning settes frem av hans nærmeste.

En ærekrenkende ytring medfører ikke ansvar etter første ledd dersom den anses berettiget etter en avveining av de hensyn som begrunner ytringsfrihet. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på om ytringen hviler på et fyldestgjørende faktisk grunnlag, på ytringens grad av krenkelse, og om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende ivaretatt ved for eksempel adgang til imøtegåelse, om allmenne interesser eller andre gode grunner tilsa at den ble satt frem, og om ytreren har vært i aktsom god tro med hensyn til de momenter som kan gjøre ytringen berettiget. Reglene i § 3-6 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende. Kilde: Lovdata

– Ikke ulovlig

IKKE ULOVLIG: Fornærmede i en erstatningssak kan sende et krav, uten noe forvarsel, sier advokat Trond Walmsnæss Wehn. Foto: MICHAELA KLOUDA PHOTOGRAPHY

Jensen og hans klient hadde ikke vært i kontakt med Sveen angående erstatningskravet, før han fikk det i posten.

Advokat Trond Walmsnæss Wehn, ved advokatfirmaet Ness Lundin, forteller at dette ikke er problematisk.

– Det er ikke ulovlig å gjøre det på denne måten, sier han.

Fornærmede i en slik sak står fritt til å ta kontakt med sin advokat for å sende ut et slikt krav uten å gi noen forvarsel til mottakeren, forteller Wehn.

– Gjør det vondt verre for seg selv

Sveen har nå lagt ut brevet om erstatningskravet på sin Facebook-side.

Dette mener Jensen er uklokt av Sveen.

– Den normale prosedyren når man får et slikt brev, er at man svarer på brevet og ikke tar det i offentligheten. Men det har han valgt å gjøre. Jeg tror han gjør det vondt verre for seg selv, sier Jensen.

For Jensen virker det som om folk ikke er klar over at man kan bli erstatningspliktig for ytringer på Facebook.

– Mange tenker at dette er min private kafe, her sitter jeg og snakker med vennene mine. Men når du har 5000 venner på Facebook og åpen profil, er det akkurat som å skrive i avisen.

Jensen og hans klient har ikke fått noe svar fra Sveen. Sveen har fortsatt en uke på seg før fristen går ut.

– Det som skjer videre må jeg drøfte med min klient, men dersom Sveen ikke svarer vil mitt råd vil være å gå videre med saken, sier Jensen.