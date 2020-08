Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har absolutt ikke kommet færre grensehandlere etter de nye innstrammingene fra regjeringen. Vi forventet et stort kundetrykk og vi tror det vil komme enda flere, frem til karantenebestemmelsene trer i kraft, forteller medeier Stian Reiten Johansen ved Långflons stormarked.

PÅGANG: Det har ikke kommet færre grensehandlere til Långflons stormarked, ifølge medeier Stian Reiten Johansen. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Her har ikke myndighetenes innstramminger og anbefalinger satt en demper på omsetningen, snarere tvert imot.

Stormarkedet har ikke eget systembolag. Derfor tar de imot kjøpehenvendelser fra kunder og bestiller varene etter etterspørsel.

– Vi har på under ett døgn mottatt bestillinger på alkohol tilsvarende 24 paller, som må hentes før lørdag.

FYLT OPP: Alkohollageret til Långflons stormarked har blitt fylt opp med varer de siste dagene etter at bestillingene har rent inn fra nordmenn. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Les også: Grensebutikk oppfordrer til brudd på reiseråd.

Ikke redd for smitte

Myndighetene har i etterkant av onsdagens pressekonferanse, vært svært tydelige på at de fraråder alle reiser til utlandet. Likevel var mange grensehandlere innom Långflon torsdag.

SER INGEN FARE: Tore Jensen var innom Långflon torsdag ettermiddag. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Tore Jensen, forteller at han ikke er bekymret for å bli smittet i løpet av svenskehandlingen.

– Det er kun fire fastboende svensker her. Jeg ser ikke problemet med en liten svipptur. Og det er veldig god plass her, så det er ingen fare, sier han.

NATTÅPENT: Stormarkedet i Långflon har de siste dagene reklamert med lange åpningstider for å få tømt lagrene før grensene stenges. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Flere passeringer

Tollvesenet ved Magnormoen kontrollstasjon, rett ved grensa til Värmland, observerte en jevn strøm av svenskehandlere som passerte grensen onsdag ettermiddag utover kvelden og morgenen torsdag.

OPPGANG: Tolldistriktssjef Kjersti Sæter bekrefter at grensetrafikken har økt. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Grensetrafikken økte med ca. 20 prosent sammenlignet med en normal onsdag. I går hadde vi over åtte tusen passeringer. Vanligvis pleier vi å ligge på mellom seks og sju tusen passeringer.

Det sier tolldistriktssjef Kjersti Sæter. Hun tror at den kommende grense-stengningen fører til at mange nordmenn nå skynder seg til sverige for å sikre seg billige varer.

– Vi syntes det er litt trist hvis folk reiser over grensa kun for å handle, og dermed trosser regjeringens tydelige fraråding om å ikke gjøre det.

FLERE PASSERINGER: Tollvesenet kontrollerte en jevn strøm av svenskehandlere torsdag. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Jevnt kundetrykk

Få kilometer fra kontrollstasjonen på Magnormoen ligger Charlottenberg shoppingsenter. Senterleder Claes Sjöholm bekrefter at mange nordmenn har kommet for å handle.

– Vi har sett en økning i antall kunder og jeg tror det vil fortsette frem til lørdag. Det har vært og det er fortsatt trygt å handle hos oss, det er noe vi jobber videre med og fremdeles prioriterer høyt, presiserer Sjöholm.

SENTERLEDER: Claes Sjöholm i Charlottenberg tror kundetrykket holder seg oppe frem til natt til lørdag. Foto: Anders Bakkerud Larrsen / NRK

Sjöholm sier videre at det er vanskelig å spekulere i hvor lenge kjøpesenteret kan holde ut med stengt grense. Det er ifølge han ingen fare for konkurs, enn så lenge. Men det er ingen tvil om at rødmerkingen av Värmland igjen kommer til å ramme dem hardt.

– Dette rammer hundrevis av våre ansatte veldig hardt. Det blir permitteringer, omstillinger og store økonomiske tap, atter en gang, sier han.