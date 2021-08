Geir Arne Hageland har vært på med i Tv-programmet «Ingen Grenser» med Lars Monsen, og brenner for at alle skal få komme seg ut på tur, uansett utfordring.

Selv ble han født med handikap, og amputerte beina som 5-åring, men det har ikke stoppet ham fra å oppleve sport og friluftsliv.

Foto: Tatjana Breda-Gulbrandsen, Funkibator

Nå er han på befaring på Grimsdalshytta, som drives av DNT. Her skal han se hvordan hytta er tilrettelagt for folk med funksjonshemning.

Og han finner raskt feil.

– Ifølge kravene skal dørterskelen være maks to centimeter høy. Her ser vi at den er det dobbelte, sier Geir Arne.

Sjekker 10 turisthytter

Hyttebesøket i Grimsdalen i Dovre er det første av ti, i et pilotprosjekt han samarbeider med DNT om.

Geir Arne Hageland og turistvert Rune Sundt samarbeider om å finne gode og enkle tiltak for å bedre tilgjengeligheten. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

DNT skal kartlegge hvordan situasjonen er for fjellfarende med funksjonsnedsettelser. De vil gi folk bedre informasjon og oversikt før de reiser til fjells og besøker de ulike hyttene.

– Hensikten er å finne ut hvordan det står til. Vi skal komme fram til mange enkle tiltak som gjør hyttene tilgjengelige for mange flere, sier Hageland.

Bruker målestokken

Geir Arne Hageland driver sitt eget firma Funkibator, og titulerer seg selv som «stutt sjæf».

Han mener det er viktig at folk med funksjonshemning ikke settes i bås. For de er også veldig forskjellige.

Uttrykk som «tilgjengelig for rullestolbrukere» eller «bevegelseshemmede» har han aldri likt. Det som trengs, er god og detaljert informasjon.

– Derfor er jeg mye mer interessert i dørbredder og trinn, fakta som gjør at jeg vet om jeg kan besøke dette stedet eller ikke, sier Hageland.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Vil gjøre endringer nå

Turistvert ved Grimsdalshytta, Rune Sundt, er glad for besøket og klar på at de skal gå effektivt til verks.

– Vi i DNT må sette oss ned sammen med Geir Arne og finne løsninger som vi kan innføre umiddelbart, og planlegge hvilke utbedringer vi kan gjøre før neste turistsesong.

Han sier at det er verdifullt å få en innføring i hvordan det er å besøke et sted som funksjonshemmet.

– Det er lærerikt, man ser ting fra et annet perspektiv.

– Og så viser det at enkle tiltak kan gjøre det mye lettere for mange av gjestene våre. Her på stedet skal vi få på plass nye dørterskler så det er lettere å passere, vi skal få håndtak i dusjer og doer og dusjstol.

– Veldig positivt tiltak

En av gjestene på hytta som inspiseres, er turist og småbarnsfar Olav Aga. Han syns det virker som et flott prosjekt.

– Dette må være et veldig positivt tiltak. At alle de som ønsker å besøke hyttene får så god informasjon som mulig, og kan se an fasilitetene på reisemålet sitt.

Geir Arne Hageland sier dette ikke bare er en hjertesak for ham, men at det betyr noe for samfunnet.

– Dette er viktig. At alle, uansett funksjonsevne, skal kunne være her på en trygg og god måte. Informasjon må bli lett tilgjengelig for alle som vil på tur.

