Flau over eget fylke etter TV-aksjon

23 kommuner i landet har valgt å ikke støtte årets TV-aksjon, som går til WWF Verdens naturfond sitt arbeid mot plast i havet. Ti av disse er fra innlandet.

Grunnen er at WWF har markert seg sterkt i rovdyrpolitikken, og ønsker flere rovdyr i norsk natur.

Innlandet er også det fylket som har samlet inn minst penger i år per innbygger. Dette er flaut, mener Natur og Ungdom-leder i Innlandet, Markus Refsdal.

– Det er et syltynt grunnlag når pengene som går til TV-aksjonen er øremerka prosjekter som kun går på å redusere og rydde opp i plastforurensing. Det skulle bare mangle at vi ikke bidrar, enten det er plast i havet eller andre viktige klimasaker det gjelder, sier han.

Frykter for framtiden

I skrivende stund er det samlet inn i overkant av 228 millioner kroner til årets TV-aksjon. 11 millioner kroner er fra Innlandet. Dette er 9,7 millioner under fylkesgjennomsnittet i år.

Refsdal er frustrert over at pengesummen blir mindre når det samles inn til formål som skal være med på å redde framtiden.

UHELDIG VALG: – Plasten som havner i naturen er et stort og omfattende problem, og det var et uhederlig valg å boikotte årets TV-aksjon, sier Refsdal. Foto: Natur og Ungdom

– Klima- og naturkrisa kommer til å påvirke hele livet mitt. Det er nedverdigende og frustrerende at voksne og politikere stadig fraskriver seg ansvaret og unnlater å bidra til løsninger.

– Jeg kommer til å måtte bruke hele mitt liv på å rydde opp i en krise jeg ikke har vært med på å skape, legger han til.

Refsdal mener realiteten er at de fleste av oss heller bruker penger på Halloween og fyrverkeri til nyttårsaften, enn viktige veldedige formål.

– At vi er såpass lite villige til å bidra til en viktig sak er sørgelig.

– Skammelig

Refsdal får støtte fra fylkeslederen for Grønn Ungdom i Innlandet, Daniel Bloch. Han sier han blir trist av å se det han kaller en utvikling i feil retning.

– En utvikling hvor støtten mot plastforurensing halveres sammenlignet med fjorårets TV-aksjon. Det er nærmest skammelig.

KLODENS STØRSTE PROBLEM: – Dette burde bli en tankevekker for hvordan vi videre vil fikse klodens største problem, plastforurensing, sier Bloch. Foto: privat

Bloch synes det er absurd å se at politikere har vist støtte for kommunene som har valgt å ikke bidra til WWFs arbeid mot plast i havet. Han mener man må legge politikken til side.

– Nå bør det foregå en refleksjon over den manglende lederskapen til disse kommunene når miljøets beste er satt på spill. Det er nettopp en slik TV-aksjon vi alle burde kunne vise vår felles interesse for dyra og klodens beste, uansett om man støtter Sp eller MDG ved valget.

31. oktober avsluttes innsamlingen til WWF. Bloch mener det norske folk må fortsette å samle inn penger, for å vise at vi bryr oss om framtiden og klodens beste.

– Vi vil stå sterke sammen i kampen mot plastforurensing, sier han.

TV-AKSJONEN: Hvert år havner over 8 millioner tonn plast i havet. TV-aksjonen i år går til WWfs arbeid med å fjerne plast i havet i Sørøst-Asia, der problemet er størst. Foto: Kittisun Kittayacharoenpong / Getty Images

Ingen boikott

Ringebu i Innlandet er av kommunene som har valgt å ikke støtte årets TV-aksjon. På rangeringen over bidrag ligger de på 351. plass av totalt 357 kommuner i landet.

Innbyggerne i Ringebu har i gjennomsnitt gitt 19,72 kroner hver til årets TV-aksjon. Det er 20,62 kroner under landsgjennomsnittet. I fjor ga innbyggerne fra kommunen i snitt 44 kroner hver.

Ordfører, Arne Fossmo, er overbevist om at valget av organisasjon spiller en stor rolle for at innbyggerne har gitt mindre i år.

– Ringebu er en landbrukskommune. Vi merker rovdyr på kroppen hvert eneste år, og vi mener det var helt feil valg av organisasjon. Det tror jeg også resultatet nå viser.

KONTROVERSIELL: – Vi har sett at den organisasjonen som var tiltenkt TV-aksjonen har vært kontroversiell når det gjelder rovdyr. Jeg er helt overbevist om at mange innbyggere ser dette og at de derfor ikke har gitt penger til aksjonen i år, sier Fossmo. Foto: Even Lusæter / NRK

Fossmo sier han forstår at mange kan synes det blir feil å blande inn ulvedebatten når TV-aksjonen handler om å redusere plast i havet. Likevel mener han det var viktig for kommunen å ikke bevilge pengene til WWF.

Han understreker at de har valgt å støtte en annen organisasjon, som også jobber med å redusere plast i havet.

– Vi har gitt 10 000 kroner til Rivers Global. Dette er en organisasjon som flere kommuner i Innlandet har vært med på, sier han.