Full forvirring om hvilken veg jorda snurrer

Er du usikker på hvilken veg jorda roterer mot? Eller er du kanskje skråsikker på at du vet svaret?

NRK P1 hadde nylig en konkurranse der spørsmålet var: «Hvilken veg snurrer jorda dersom du står på sola og nordpolen på jorda er opp?».

Dette skapte stort engasjement hos lytterne, som både var skråsikre på at jorda snurrer mot venstre, og at den snurrer mot høyre.

Men svaret er ikke så lett, og det var ikke bare lytterne som var uenige. Også forskere gir ulike forklaringer.

UENIG: Engasjementet var stort fra lytterne da NRK P1 spurte hvilken veg jorda snurrer. Men her har alle rett. Grafikk: SKJERMBILDE

Høyre eller venstre?

Professor emeritus ved fysisk institutt ved UiO, Per Høeg, mener jorden snurrer mot høyre.

– Hvis du står på solen og ser mot jorden og Nordpolen er høyst opp på jorden, hvilken retning snurrer jorden?

– Den snurrer til høyre.

– Det er du helt sikker på?

– Ja, svarer han.

Professor i fysikk ved UiO, Are Raklev, mener jorden snurrer mot venstre. Han har derimot en litt annen formulering på svaret.

– Om du står øverst på sola og Nordpolen på jorda er opp, så beveger et punkt på jorden seg mot venstre.

SNURRING: Snurring er noe som er bevart i fysiske lover, og fysikere har til og med et teknisk navn på det, nemlig angulærmoment. Foto: Kindergarten Media

Det hele kommer nemlig an på hvor du ser jorda fra og hva du ser på. Dette kan du teste selv med dorull-trikset, nederst i saken.

Da Raklev fikk spørsmålet så han for seg at han så ned på jorda. Da Høeg svarte på spørsmålet så han for seg at han så opp på den.

Forskerne er altså enige, selv om de svarte forskjellig.

– Det spørs om du ser jorden fra topp eller bunn. Om du ser solsystemet ovenfra så snurrer alt mot klokka, om du ser det fra undersiden så snurrer det med klokka. Og så må vi huske at det er mye snurr, både jorda som snurrer om sola, og om seg selv, sier Raklev.

En gigantisk snurrebass

Raklev forteller at da solsystemet ble dannet så roterte det stoffet det formet seg av som en virvel mot klokka, litt som vannet når du tapper ut av badekaret.

Derfor snurrer både solen, jorden rundt sola og jorden i denne samme retningen fortsatt.

– Den retningen har nesten alle legemene i solsystemet beholdt. Det finnes noen unntak som Venus som roterer rundt sola samme vei som de andre planetene, men som snurrer motsatt vei rundt sin egen akse. Det vet vi ikke hva skyldes, men på et tidspunkt må noe ha flippet Venus på hodet, eller dyttet snurren motsatt vei.

ROTERER LIKT: Hele jordkloden roterer likt slik at sola går opp i øst både nord og sør for ekvator. Foto: NASA

Men hvordan stemmer alt dette med soloppgang i øst og nedgang i vest?

– Det er ikke solen som «står opp» i øst, men jorda som roterer mot der solen er i øst. Men så må man huske at jorden også roterer rundt solen, mot venstre. Og om du følger med et punkt på jordoverflaten så beveger det seg hurtigere mot venstre på grunn av jordens rotasjon rundt solen, enn snurringen rundt egen akse gjør at det beveger seg mot høyre.

Professoren har tegnet en tegning for å forklare:

MOT KLOKKA: Jorda roterer mot øst, (mot klokka), slik at den roterer mot lyset på solen. Det er altså ikke solen som «står opp» i øst, men jorda som roterer mot der solen er i øst (skjult bak resten av kloden). Sett ovenfra, fra nordpolen til solen, så roterer solen mot klokka under deg, jorden beveger seg fra høyre mot venstre rundt solen. Grafikk: Are Raklev

– Alt dette avhenger altså at du står på nordsiden eller toppen av sola. Fra den andre siden snurrer alt den andre veien, forteller han.

Test selv med dorull

Er du fortsatt skråsikker på at jorda enten roterer mot venstre eller mot høyre? Prøv å se for deg at du har en dorull i hånda.

Dorullen står på høykant slik at hullet er oppe og nede. Du skal dra papiret mot deg med høyre hånd.

Du må se på dorullens «ekvator». Rullen ser nå ut til å snurre mot høyre.

MOT HØYRE: Dorullen står på høykant slik at hullet er oppe og nede. Du skal dra i papiret med høyre hånd og dra flakene mot deg. Du må se på dorullens «ekvator». Første flak er Asia, neste Europa, så kommet Amerika. Rullen ser nå ut til å snurre mot høyre.

Så tipper du rullens «nordpol» mot deg (det øverste hullet), og fortsetter å dra.

Da snurrer rullen plutselig mot venstre.

Så tipper du dorullen 90 grader til, og drar flakene fra deg.

Da ser det ut som rullen snurrer mot venstre.

Hvis du så tipper dorullen 90 grader igjen, slik at du ser på dorullens «sydpol», så snurrer den mot høyre.

Er du fortsatt forvirra? Hør forklaringen til fysiker Raklev på NRK P1.