Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter at svenskegrensa stengte i mars i fjor, fikk Bjørn-Ingar jobb på den lokale Rema 1000-butikken. Da hadde han vært arbeidsledig i fem år.

– Det var utrolig viktig for meg. Familiemessig også. Nå har jeg muligheten til å finne på ting med barna. Det hadde jeg ikke råd til tidligere, sier han.

Grensestengingen førte til rekordomsetning for dagligvarebutikkene langs grensa, og da oppsto et plutselig behov for flere ansatte.

Nasjonalt har man hatt en økning på 3678 arbeidsplasser i dagligvare siden 2020, ifølge SSB.

Uvisst hvor lenge jobbene består

En av butikkene som opplevde veksten, var Rema 1000 Kurudsand på Kongsvinger, som ligger 40 minutter med bil fra Charlottenberg.

– I fjor doblet vi bemanningen med midlertidige ansettelser, fra 10 til 20, for å takle det store kundetrykket, sier butikksjef Raymond Pakarinen.

Butikksjef Raymond Pakarinen tror ikke de nyeste avgiftskuttene vil ha noen effekt på grensehandelen. Foto: Knut-Øyvind Hagen

Siden forrige uke har de som er fullvaksinerte og de som har hatt korona fått lov til å reise over grensen uten krav om karantene.

Mye tyder på at det kun er et tidsspørsmål før det er fri flyt over svenskegrensa.

Og da vil jobbene til Bjørn-Ingar og de andre korona-ansettelsene stå i fare.

– Om det finnes en fasit, ville jeg gjerne sett den. Ukentlig i over et år har jeg lurt på hvor lenge dette vil vare.

– Arbeidsplassene vil forsvinne

Omsetningen i dagligvarehandelen i grensenære strøk økte med 20 prosent i 2020, mens i resten av landet økte det med 14 prosent, ifølge regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

Regiondirektør i NHO, Jon Kristiansen, tror man vil se en effekt av fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Foto: Moment Studio/NHO

Han trekker frem ringvirkningene av grensehandelens bortfall, og kommer med et lokalt eksempel fra nettopp grensetraktene i Innlandet.

– I Kongsvinger-regionen i denne perioden har arbeidsledigheten vært halvparten av det den har vært i resten av Innlandet og i Norge.

Direktør i Virke Handel, Harald Jachwits Andersen, ser ikke lyst på fremtiden til disse nye arbeidsplassene.

– Vi tror dessverre de forsvinner når verden blir «normal» igjen, når vi alle kan reise til Sverige og grensehandle uten flaskehalser, som kontroll på grensa innebærer.

Uenighet om virkningen av avgiftskutt

Tidligere i juni ble det i revidert nasjonalbudsjett enighet om å fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

– Men vi er fortsatt langt unna en situasjon der butikker på norsk og svensk side av grensen kan konkurrere på like avgiftsmessige vilkår, mener Jachwits Andersen i Virke handel.

Harald Jachwitz Andersen i Virke har ikke tro på at Norge med dagens avgiftsnivåer ikke kan konkurrere med Sverige innenfor pris. Foto: Virke

Butikksjef Raymond Pakarinen er heller ikke overbevist om at dette vil ha en nevneverdig effekt på handelslekkasjen til Sverige.

– Kuttet vil ikke spille så stor rolle, tror jeg. Prisen må kraftig ned dersom vi vil beholde kundene i Norge. Det er et steg i riktig retning. Vi får bare håpe det fortsetter slik, sier han.

Jon Kristiansen i NHO har imidlertid ståltro på at man vil se en virkning av avgiftskuttene.

– Det er helt opplagt at dette vil ha en effekt. Vi vet at pris er en bidragsyter.

– Søkte på over 100 stillinger

Line Fuglerud fikk også jobb i Rema-butikken på Kongsvinger i fjor. Hun hadde vært arbeidsledig i nesten et halvt år.

Line Fuglerud søkte på mange jobber før hun endelig fikk napp. Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

– Jeg tror jeg søkte på over hundre stillinger før jeg fikk napp. Det var en stor lettelse, sier hun.

Enn så lenge er det fortsatt bruk for henne og de andre korona-ansettelsene.

– De fleste har jobbet bortimot 100 prosent i hele perioden, forteller butikksjef Pakarinen.

Endring i handlevaner

Kanskje vil perioden med stengt grense påvirke nordmenns handlevaner også etter pandemien?

Jon Kristiansen i NHO er i hvert fall sikker i sin sak på at dette vil spille en rolle i fremtiden.

Bjørn Ingar Fagerås og de andre korona-ansettelsene har alle jobbet nesten 100 prosent helt siden de ble ansatt. Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

– Jeg er sikker på at endringen i nordmenns handlevaner vil bidra til at flere dropper, eller begrenser, grensehandelen i fremtiden, sier Kristiansen.

Men han erkjenner at prisnivået på de typiske «svenskevarene», som tobakk og alkohol, tilsier at mange fortsatt vil farte over grensen.