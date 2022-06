Fregnefilter, flere vil ha fregne-tatovering og det finnes nå egne fregneprodukter. Dette er noen av tegnene på at fregner er trendy.

På TikTok trender emneknaggen «freckles» med over 1,8 milliarder visninger.

Madelen Haga har alltid vært misunnelig på de som har fregner.

Hun har det ikke selv, men tegner på når hun vil være ekstra fin.

Salonger som utfører permanent sminkebehandling kan bekrefte at fregner er noe de ofte får spørsmål om.

Så det på TikTok

Nå er det en ettervekstspray som er det store på TikTok. Ved å trykke løst på tuten, kommer det lysebrune innholdet ut spottvis. Nesten som naturlige fregner.

Haga er influencer og prøvde ut trenden fordi hun tester alt som er populært.

Det som i utgangspunktet var en trend, har nå blitt mer eller mindre en del av den daglige sminkerutina.

– Hvis jeg er i en periode der jeg vil føle meg ekstra vel, så gjør jeg det hver dag, sier Haga.

NATURLIG «LOOK»: Madelen Haga sprayer på seg fregner. – Alle vennene mine gjør det. Jeg vet ikke om en eneste som ikke har gjort det, nesten, sier hun. Foto: Madelen Haga / Madelen Haga

Hun er usikker på hvor fasinasjonen for fregner kommer fra, men tror hun har blitt påvirket av det hun har sett på nettet.

– Alle på Instagram er skikkelig «inspo», der de står med «beachy waves» og fregner i ansiktet.

«Alle» gjør det

Haga forteller at alle vennene hennes tegner eller sprayer på fregner. Det har blitt veldig normalt.

– Jeg vet ikke om en eneste som ikke har gjort det, nesten.

Dette står i stor kontrast til det hun husker fra hun var yngre.

– På barneskolen føler jeg man kunne bli mobbet for å ha fregner.

Nå har pipa en annen lyd, tydeligvis. Haga, i likhet med mange andre, syns fregner gir en naturlig «look».

Hun kunne imidlertid ikke se for seg å gjøre fregnene permanent. Det er hun for impulsiv for å gjøre.

– Jeg er veldig spontan av meg, men plutselig kan jeg bli lei av ting. Men jeg er veldig glad i fregner, og syns det er helt nydelig!

På Lillehammer er folket samstemt om at fregner er friskt og flott. Hedda Sofie Kopstad tegner ikke på fregner, fordi hun har det naturlig. – Men jeg har selvsagt sett trenden på TikTok, legger hun til. – Fregner gir litt spill til huden, sier Kristin Andersen. Hun får litt fregner om sommeren, men har ikke hørt om trenden på TikTok. Inga Sahlin skulle ønske hun hadde fregner. Hun har testet TikTok-trenden. – Fregner er jo kjempefint, så jeg måtte bare se hvordan jeg så ut med det.

Ikke bare for ungdommen

Det er derimot flere som tar steget om å gjøre den naturlige «looken» permanent.

Solvor Hegge ved hudklinikken Invisibli har tilbudt fregnepigmentering jevnt og trutt i over 20 år. Hun har merka en økning av folk som ønsker permanente fregner de siste årene.

– Det er veldig mange som tegner fregner hver dag. De kommer hit for å slippe det.

Hegge forteller at de har flere henvendelser om dette hver eneste uke.

Hun er overraska over mangfoldet i alder på de som ønsker fregne-tatovering.

– De er fra 18 år og oppover, men det er veldig mange godt voksne som vil ha det også.

Ikke uvanlig trend

Thomas Wold er førsteamanuensis ved Nord universitet. Han sier at trender er uforutsigbare.

GANSKE TILFELDIG: Sosiale medier-ekspert Thomas Wold sier at det ofte er tilfeldig hva som blir populært, men at kjendiser ofte får hjulene til å gå fortere. Foto: Jonas Schwarzwaelder / Nils Ditt / Jonas Schwarzwaelder / Nils Dittrich

– Det er litt tilfeldig at det er fregner akkurat nå.

Han bekrefter det Haga opplevde på barneskolen: Fregner har ofte blitt sett på som uperfekt. Men i likhet med skjønnhetsflekker, har det nå sin storhetstid.

– En trend som dukker opp av og til er å hylle det uperfekte.

Det er likevel ikke helt tilfeldig at det har tatt av.

– Når trenden blir plukket opp av noen med mange følgere, får den mer fart og fotfeste.

Trenden har tydeligvis festet seg hos mange unge folk. Haga sier at hun ikke lenger tenker over hvem som har fregner og ikke.

– Nå er det helt normalt å komme med fregner den ene dagen, og uten fregner den andre, sier hun.