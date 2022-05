Unge gründere bruker TikTok: – Mye enklere å «blow up»

Qasim Nabi og Daniel Pour Asgharian bruker TikTok til å reklamere for sitt eget merke. Foto: PRIVAT

Qasim Nabi hadde ideen til et eget klesmerke i over tre år, men under pandemien bestemte han seg for å realisere drømmen. Han startet derfor jakten på en samarbeidspartner.

På TikTok kom han over kontoen til Daniel Pour Asgharian.

– Jeg pleide å gå inn på livesendingene hans på TikTok og stille kritiske spørsmål relatert til dresser for menn for å forsikre meg om at han kunne faget. Til min store overraskelse kunne han mer om dress enn meg, forteller Qasim.

Har over 7,2 millioner visninger

Daniel har vært aktiv på TikTok siden pandemien startet, og lager videoer om mote. Derfor bestemte guttene seg for å bruke TikTok til å markedsføre klesbedriften Secamore.

– Det viser seg at det er mye enklere å «blow up» eller få en stor «following» på TikTok enn det er på andre plattformer. Slik algoritmen fungerer, så egnet det seg veldig godt, mener Daniel.

Den mest sette videoen deres har over 7,2 millioner visninger.

– Det er helt vanvittige tall. Det viser litt av potensialet TikTok har, sier Daniel.

Over 6000 nye unge gründere

Også Ruby Hammervold (20) startet bedriften sin, Alette Cosmetics, under pandemien.

– Det er veldig lite sminke for mørkhudede personer på markedet, så fokuset mitt var og er å skape sminke som alle føler de kan bruke. Og jeg synes jeg klarte det ganske bra, forteller Ruby.

Ruby Hammervold startet bedriften sin under mammapermisjon Foto: PRIVAT

I 2020 var det 6223 personer mellom 16 og 24 år som etablerte seg i næringslivet som eier eller styrer i et selskap.

Ruby bestemte seg for å starte merket mens hun var i mammapermisjon. I likhet med guttene bruker hun TikTok til å markedsføre produktene sine.

Ruby forteller at det har vært enkelt å få eksponering på TikTok.

– TikTok er jo en veldig fin plattform å markedsføre på fordi man når ut til så mange forskjellige personer, som man kanskje ikke gjør på andre plattformer, sier hun.

Ruby bruker TikTok til å markedsføre for sminkemerket sitt Foto: SKJERMBILDE FRA TIKTOK

TikTok vokser

Jan Sollid Storehaug er daglig leder i markedsføringsbyrået Tenk Digitalt. Han mener TikTok er godt egnet til å markedsføre produkter og tjenester som folk bestemmer seg for å kjøpe «der og da».

– I motsetning til for eksempel LinkedIn som egner seg best til markedsføring mot bedrifter fordi kostnadene til promotering der er dyrere, sier han.

TikTok er mest populært blant unge og brukes daglig av 41 prosent av de spurte i alderen 18–29 år. Det viser Ipsos' SoMe-tracker, en undersøkelse som har fulgt nordmenns bruk av sosiale medier siden 2013.

Foto: Andreas Winter

Storehaug påpeker at TikTok har funksjoner som gjør at man kan rette annonser mot bestemte målgrupper, øke kjennskapen til merket, bygge engasjerte «nettsamfunn» og få tilbakemeldinger fra kunder.

– Man kan også gi kundeservice og svare på spørsmål fra kundene, sier Storehaug.

Har ikke vært lett

Mange gründere sliter med å holde bedriften sin i gang. Av bedriftene som ble etablert i 2014, var kun 28 prosent fortsatt i drift fem år senere, ifølge tall fra SSB.

Qasim forteller at de har møtt på flere utfordringer siden starten. Noe har vært relatert til pandemien, andre relatert til det å være i klesbransjen.

– Folk sier vi bare har gjort noe som er ganske lett og enkelt. Det har aldri vært tilfellet. Å forsvare en liten småbedrift som oss og prisen vi tar, har vært blant de vanskeligste tingene med å starte i pandemien, forteller han.

Ruby Hammervold har siden intervjuet stengt nettbutikken midlertidig.