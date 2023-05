Ble prøveløslatt i april – siktet for ny voldtekt

Mannen fra Innlandet ble dømt til 17 års forvaring i 2013. Det var da Norgeshistoriens strengeste forvaringsdom i overgrepssaker.

Han ble dømt for å ha dopet ned fem kvinner og misbrukt dem seksuelt mens de var bevisstløse. Overgrepene ble filmet.

Etter ti år i fengsel ble han prøveløslatt i april i år.

Nå er han siktet på nytt for å ha voldtatt ei kvinne på 17. mai.

Varetektsfengsles i fire uker

Politiinspektør Henning Klauseie sier til NRK at den fornærmede kvinnen har tatt kontakt med politiet og gitt uttrykk for at hun ble utsatt for et seksuelt overgrep.

– Det er et seksuelt overgrep som er klassifisert som voldtekt, og det har etter rettens vurdering skjedd på en måte som er gjort ved hjelp av trusler om å få seksuell omgang, sier Klauseie.

I tillegg til det seksuelle overgrepet er mannen også siktet for å oppbevare en mengde narkotika i leiligheten hans i hjemkommunen.

Fredag ble det avholdt fengslingsmøte i tingretten. Siktede ble varetektsfengslet i fire uker.

– Retten mener det er mer sannsynlig at han har begått disse straffbare handlingene enn at han ikke har gjort det. Det er det som skal til for å begrunne en varetektsfengsling, sier politiinspektøren.

Mente det ikke var gjentakelsesfare

Advokat Lars Mathias Enger er mannens forsvarer. Han sier til NRK at mannen ikke erkjenner straffskyld.

– Han er helt uenig i siktelsen, og mener at han ikke har gjort noe galt. Han er oppriktig lei seg for å være i fengsel igjen, sier forsvareren.

Mannen ble prøveløslatt fra fengsel i april.

Ifølge tingrettsdommen hevder han det var rusen som førte til handlingene som han nå stort sett har tatt ansvar for. Han har også tatt utdanning i fengsel og prøver å få seg jobb.

Retten mente det ikke var nærliggende fare for nye alvorlige lovbrudd og ga han prøveløslatelse fram til 2026.

Vilkår for prøveløslatelsen Ekspandér faktaboks Han skal følges opp av kriminalomsorgen og overholde bestemmelser som fastsettes av dem. Han kan i prøvetiden pålegges å møte upåvirket til fastsatt tid og sted.

Han skal bo på en adresse som kriminalomsorgen finner egnet. Han kan ikke endre bosted uten forhåndssamtykke fra regionalt nivå i kriminalomsorgen. Han skal overholde innetider som de fastsetter.

Han skal overholde bestemmelser om sysselsetting og aktivitet og kan ikke endre det uten forhåndsgodkjenning fra regionalt nivå i kriminalomsorgen.

Han skal avstå fra å bruke alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler som ikke er foreskrevet av lege og avgi rusprøver.

Han skal ta imot tilbud om å delta i behandling så lenge behandler anser det som nødvendig og hensiktsmessig.

Han skal ikke oppsøke eller på annen måte ha eller ta kontakt med fornærmede. Det gjelder også all form for elektronisk kontakt.

Etterforsker hendelsen

Politiinspektør Henning Klauseie forteller at politiet startet etterforskningen av det seksuelle overgrepet 17. mai.

Mannen er foreløpig varetektsfengslet til 16. juni i påvente av etterforskningen. Klauseie forteller at de vil gjennomføre tekniske undersøkelser og avhør med fornærmede.

– Det er også tatt beslag i PC, mobiltelefon, minnebrikker og liknende som vi vil undersøke om det finnes innhold som kan kaste lys over det som har skjedd de siste dagene, sier politiinspektøren.

Han sier også at det vil være et spørsmål om fengslingen må forlenges.

– Han er jo prøveløslatt fra en lengre forvaringsdom, og hvis han har brutt vilkårene for den kan det være aktuelt å gjeninnsette han på soning av den straffen han er prøveløslatt fra.