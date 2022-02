Det er stiftelsen Tyrili som eier og driver Frankmotunet behandlingssenter. I mer en 30 år har stedet vært et tilbud til personer med alvorlig rusavhengighet.

Men til sommeren er det vedtatt nedlagt.

FIKK HJELP: Marino Jonassen var heroinmisbruker og bodde delvis på gata i Oslo, da han kom inn på Frankmotunet og fikk hjelp. Nå jobber han for at senteret skal bestå. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Én av de mange som lørdag møtte opp i fjellbygda for å protestere er tidligere rusmisbruker Marino Jonassen. Han forteller at han ble sjokkert da han hørte om nedleggelsen:

– Frankmotunet er familie for meg - og kjærlighet. Du tror liksom at de alltid skal bestå og være der. Det kom som et slag i trynet på meg rett og slett og tårene presset på, sier han.

Selv var han heroinmisbruker og bodde delvis på gata i Oslo. Men på Frankmotunet fikk han hjelp. Nå kjemper han for at også andre skal få oppleve det samme.

– Jeg veit at Frankmotunet skal bestå, det har jeg bestemt meg for. Jeg tror at dette her kommer til å gå veldig bra med det engasjementet som vi har nå. Det er viktig at vi bare fortsetter å presse på og holde engasjementet oppe, sier han.

En Facebook-gruppen som heter «La Frankmotunet Leve» har nå mer enn 15.000 medlemmer.

Vil påvirke styret

Årsaken til at behandlingssenteret legges ned er at Oslo kommune og Helse Midt-Norge har gitt beskjed om at de ikke vil kjøpe plasser der framover.

De ansatte ved senteret har fått tilbud om ny jobb andre steder i Tyrilistiftelsen.

Om Tyrili Frankmotunet Ekspandér faktaboks Frankmotunet ble etablert i 1991. Det er 25 pasientplasser og 22 årsverk der. Tyrili Frankmotunet tilbyr døgnbehandling i fellesskap, for voksne med alvorlig rusmiddelavhengighet. Pasienter er i utgangspunktet på Frankmotunet i seks måneder. Deretter overføres de til en annen, bynær enhet, hvor fokus er rettet mot botrening, jobb, sosialt nettverk og livet etter døgnbehandling. Beliggenheten gir mulighet for behandling i landlige og naturskjønne omgivelser, på et tun med tradisjonelle trehus. Det er egen hundegård her, og mange deltar hvert år i Femundløpet, enten på hundesleden, som hjelpere eller heiagjeng. Jakt og friluftsliv preger også hverdagen i Folldal. Viktigst er likevel muligheten for behandling i et rolig miljø, med mulighet for å komme tett på hverandre og naturen. Kilde: Tyrili

En som nekter å godta nedleggelsen er stortingspolitiker Nils Kristen Sandtrøen (Ap) som selv kommer fra nabobygda Tynset. Han deltok i folketoget lørdag.

– Dette er et viktig behandlingstilbud for folk fra store deler av landet vårt. Det er folk fra mange forskjellige partier på Stortinget som legger merke til engasjementet som er for Frankmotunet, sier han.

VIL ENDRE VEDTAKET: Stortingspolitiker Nils Kristen Sandtrøen (Ap) sier han vil forsøke å påvirke styret i Tyrili til å snu i saken. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Sandtrøen sier han vil forsøke å påvirke styret i Tyrili til å snu. Han ønsker også å påvirke helseforetakene som kjøper behandlingsplasser for rusmisbrukere.

– Dette er distriktspolitikk i praksis å skulle videreføre et så viktig tilbud i Folldal. Det er mange tilsvarende saker hvor de som har tatt dårlige beslutninger må snu, sier han.

Glad for engasjementet

Ledelsen ved Tyrili skal ikke ha vært til stede under markeringen lørdag. Men leder Anders D. Jansen har tidligere sagt til NRK at han er glad for engasjementet.

– Jeg skjønner at folk blir veldig engasjerte og frustrerte. Men at dette engasjementet både vekker til liv en faglig diskusjon og en politisk prioriteringsdiskusjon om hvordan tilbudet til rusmiddelavhengige skal være, det ønsker vi veldig velkommen, sier Jansen.

En av begrunnelsene for å legge ned Frankmotunet er at rusbehandling skal foregå nærmere der folk bor og i mindre grad i utkantene.

Dagens folketog starten med appeller på torget i Folldal sentrum. Deretter gikk det som et fakkeltog fra Grimsbu turistsenter og inn til selve Frankmotunet.

Der dannet folkemengden er ring rundt bygningene og ropte: «La Frankmotunet leve».