Frankmotunet ligger avsides til i Folldal i Østerdalen. Langt unna rusmiljøene i byene. Det mener mange er en stor fordel.

Mats Jørgen Persson er ikke i tvil om at oppholdet der reddet livet hans. Han kom til Frankmotunet i 2014 etter mange år som tung rusmisbruker.

– Jeg fikk avstand fra narkotika, kriminalitet og dårlige venner. Jeg kom på et sted der jeg fant roen og var trygg. Det har betydd alt for meg, sier han.

LYKKES: Mange har prøvd alt uten å lykkes, men på Frankmotunet klarte de det, sier Mats Jørgen Persson. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han synes det er helt fortvilende at stedet nå må legges ned.

– Frankmotunet er helt spesielt. Fokuset blir helt annerledes her. Folk feiler og feiler, så kommer dem på Frankmotunet og så får dem det til. Her får dem det til, sier han.

Om Tyrili Frankmotunet Ekspandér faktaboks Frankmotunet ble etablert i 1991. Det er 25 pasientplasser og 22 årsverk der. Tyrili Frankmotunet tilbyr døgnbehandling i fellesskap, for voksne med alvorlig rusmiddelavhengighet. Pasienter er i utgangspunktet på Frankmotunet i seks måneder. Deretter overføres de til en annen, bynær enhet, hvor fokus er rettet mot botrening, jobb, sosialt nettverk og livet etter døgnbehandling. Beliggenheten gir mulighet for behandling i landlige og naturskjønne omgivelser, på et tun med tradisjonelle trehus. Det er egen hundegård her, og mange deltar hvert år i Femundløpet, enten på hundesleden, som hjelpere eller heiagjeng. Jakt og friluftsliv preger også hverdagen i Folldal. Viktigst er likevel muligheten for behandling i et rolig miljø, med mulighet for å komme tett på hverandre og naturen. Kilde: Tyrili

Dropper utkantene

Men nå skal ikke rusbehandlingen foregå i utkantene lenger. Tilbudene skal være nærmere der folk bor og nærmere andre helsetilbud. Det har politikerne og fagetatene bestemt.

Dermed nådde ikke Frankmotunet i Folldal og Tyrilihaugen i Lismarka opp i de siste anbudsrundene. De tapte til sammen 27 behandlingsplasser.

– Da er det ikke grunnlag for å drive begge stedene. Vi måtte se dem i sammenheng og har da klart å opprettholde et av dem, sier leder i Tyrili, Anders Dalsaune Jansen.

Regionleder i Innlandet, Anita Holmestad, sier at det ikke blir mulig å drive slike steder i utkantene med de anbudskriteriene som er nå.

– Vi syns det er synd. Vi mister bredden i tilbudet, sier Holmestad.

Nå har de også vedtatt å flytte det gjenværende tilbudet i Lismarka nærmere en av Mjøsbyene for å stå sterkere i neste anbudsrunde.

Vil kjempe for arbeidsplassene

For Folldal kommune er Frankmotunet en stor og viktig arbeidsplass med i alt 29 ansatte.

Nå ber ordfører Kristin Langtjernet (Ap) om hjelp fra Stortinget og regjeringen for å redde behandlingstilbudet.

– Pasientene er sylklare, de vil ha et alternativ til bynært slik at de kan få en geografisk avstand til rus- og krimmiljøene, sier Langtjernet.

SLÅR RING: Folldal kommune og ordfører Kristin Langtjernet vil jobbe for å redde tilbudet på Frankmotunet og arbeidsplassene der. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Hun mener det må være plass til mangfold og at de må lytte til pasientgruppa.

Slik saken står nå, blir Frankmotunet avviklet i løpet av sommeren. De ansatte får tilbud om jobb andre steder, blant annet i Molde og Trondheim.

I Molde har Tyrili vunnet et anbud og skal etablere et helt nytt behandlingssenter.

– Alle medarbeiderne får tilbud om videre arbeid i Tyrilistiftelsen. Og alle pasienter får også selvsagt videre behandlingsforløp ved andre enheter, sier Anders Dalsaune Jansen.

Ny strategi i Oslo

20 av behandlingsplassene som Tyrili har tapt er plasser som Oslo kommune tidligere har kjøpt på Tyrilihaugen i Lismarka.

– Oslo kommune har vedtatt en ny strategi for rusomsorgen. Vi skal styrke tilbudet i nærmiljøet og gi bedre oppfølging i bolig, sier avdelingsleder i Velferdsetaten, John Ingar Danielsen.

Han sier også at de har kjøpt for mange institusjonsplasser i flere år, og at mange plasser derfor har blitt stående tomme.

NY PLAN: Oslo kommune har vedtatt en ny strategi for rusomsorgen og skal gi rusavhengige mer hjelp i nærmiljøet. Foto: Vegar Erstad / NRK

Avdelingsdirektøren understreker at Tyrili alltid har vært en veldig god samarbeidspartner for Oslo kommune.

– Det har vært gode plasser og det er det fortsatt. Så det er ikke kvaliteten og tilbudet vi ikke anerkjenner, sier Danielsen.

De sju andre plassene som gikk tapt kom fra Helse Midt-Norge. Der er det blant annet bestemt at de skal kjøpe behandlingsplasser i sin egen helseregion.

Enormt engasjement på Facebook

Men nåværende og tidligere brukere av Frankmotunet vil ikke sitte stille og se på at stedet som har betydd så mye for dem blir lagt ned.

På Facebookgruppa «La Frankmotunet Leve» flommer det over av sterke historier fra tidligere brukere som forteller at oppholdet der reddet dem og ga dem et nytt liv.

Gruppa har nå over 13.000 medlemmer. De planlegger et folketog i Folldal i helga.

Leder i Tyrili, Anders D. Jansen er glad for engasjementet.

– Jeg skjønner at folk blir veldig engasjerte og frustrerte. Men at dette engasjementet både vekker til liv en faglig diskusjon og en politisk prioriteringsdiskusjon om hvordan tilbudet til rusmiddelavhengige skal være, det ønsker vi veldig velkommen, sier Jansen.

Dro aldri tilbake

Mats Jørgen Persson mener han lyktes med å bli rusfri nettopp fordi Frankmotunet ligger avsides til.

FLYTTA: Mats Jørgen Persson trivdes så godt på Frankmotunet og i Folldal at han har flyttet dit. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Selv har han valgt å bli i Folldal og bosette seg der. Han driver med hundekjøring og hjelper til på Frankmotunet.

– Livet mitt er veldig bra nå. Helt til denne beskjeden kom. Jeg følte at verden raste litt sammen.

