Tiden har gått fra «vanlige» klokker. Det skaper krøll for elevene

Bruk kroppen til å vise hva klokka er. La barna stå med litt armslag rundt seg.

Hold armene samlet rett frem og ut fra kroppen.

Vri høyre arm slik at den danner 90 ° med venstre arm, i retning «med klokka»

Tenk deg at kroppen er midten av klokka og at noen ser deg ovenfra. «Hva er klokka?»

Lag ulike klokkeslett og sjekk om det ble omtrent riktig. Kanskje barnet kan lage klokkeslett og foreldre eller søsken skal gjette hvor mange klokka er?