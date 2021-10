– Vi ser på dette som et brudd på gratisprinsippet og støtter elevene dersom de ønsker å kreve pengekompensasjon for den 4G-en de bruker på skolen.

Det sier Ashna Usman, fungerende leder for elevorganisasjonen i Viken.

Ashna Usman i elevorganisasjonen i Viken sier at situasjonen truer gratisprinsippet. Foto: Samanta Raisutyte

I 2021 er nettilgang på skolen alfa og omega. Men ved de 13 videregående skolene i Buskerud har rundt 9.000 elever store problemer med å koble seg på internett. De får ikke undervisning som vanlig.

– Det har vært sånn siden skolestart. Fra første uke har nettet hoppet ut hver gang vi har prøvd å koble oss til. Sånn har det vært i noen måneder nå, sier elevrådsleder Andreas Aase Øverby.

Elever NRK har snakket med forteller at de noen ganger bruker et kvarter bare på å koble seg på nettet. Andre ganger renner kvarteret og faktisk hele timen ut i neste friminutt.

– Jeg lærer veldig lite egentlig, sier Øverby.

Elevrådsleder ved Buskerud videregående skole, Andreas Øverby, vil ha kompensasjon. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Vil at Viken tar ansvar

Løsningen for ham og tusenvis av elever har vært å ta i bruk mobildata og egen 4G. For å få gjennomført undervisningen må skoleelevene rett og slett betale av egen lomme. Det er det ikke alle som tar seg råd til.

– Noen lærebøker er på nett. Vi har ikke fått alle fysisk ennå. Og dem får vi ikke tilgang til uten mobildata. Jeg er jo forbanna, det er jo helt på trynet. Så det er enten å bruke 4G, eller ikke å gjøre noe. Det er mange som velger det siste, sier elevrådslederen lakonisk.

Han antar at han selv har brukt mellom tre og fire gigabyte på skolearbeid per måned.

– Kommer dere til å kreve tilbakebetaling?

– Ja, vi vil jo helst ha det selvfølgelig. En kompensasjon. Vi vil jo at Viken skal ta ansvar og gi oss det vi fortjener. Skolen skal være gratis, sier Øverby.

– Dette er en viktig sak som truer gratisprinsippet på skolen, samt at elevene ikke får læringen de har krav på. Det går ikke an å ha en skoledag slik det er i dag, slår Ashna Usman fast.

Det har vært et frustrerende skoleår for tusenvis av elever. De sliter med nettilgangen på skolene. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Lærere har fått tilbakebetalt

«Vil elevene få noen form for kompensasjon all den tid de bruker av egen mobildata og skolen er gratis?»

Det spørsmålet stilte NRK til fylkesråd for utdanning i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen. I en e-post svarte hun følgende:

Siv Henriette Jacobsen er fylkesråd for utdanning i Viken fylkeskommune. Foto: Basel Kherallah / NRK

– Det er helt klart en ting vi må vurdere.

Årsaken til ustabilt nett er gammelt nettverksutstyr på de videregående skolene. Når nettilkoblingen faller ut og inn, og datatrafikken størkner et eller annet sted på fiberens motorvei, skaper dette problemer også for lærerne.

– Vi får ikke gjort jobben vår, raser tillitsvalgt og lærer ved Buskerud videregående skole, Muharrem Emeci.

Løsningen for de ansatte er den samme. Mobildata for egen regning. Skjønt, ved enkelte skoler får lærerne godtgjørelse.

Rektor ved Åssiden videregående skole, Ann-Mari Henriksen. Foto: Rushda Syed / NRK

– For september så har vi gitt alle ansatte en økonomisk kompensasjon slik at de kan bruke 4G fra egen mobiltelefon mens de er på jobb.

Det sier rektor ved Åssiden videregående skole i Drammen, Ann-Mari Henriksen, som tilføyer at dette «ikke er en ideell løsning».

– Men vi gjør altså det vi kan.

Siv Henriette Jacobsen sier at nytt datautstyr er bestilt og at installeringen av dette vil starte på de videregående skolene så fort som mulig.

Elevene derimot har varslet at de onsdag 13. oktober vil streike for bedre nett – og muligens for kompensasjon.

Oppdatering:

Etter at NRK publiserte saken skriver leder i utdanningskomiteen i Viken, Tore Opdal Hansen, i en e-post til NRK at fylkesråden skal orientere komiteen om denne saken i et møte 11. oktober.