Tirsdag 17. januar kolliderte et arbeidstog med en semitrailer som hadde kjørt seg fast på planovergangen ved Brøttum stasjon på Dovrebanen.

Sjåføren av semitraileren kom seg i sikkerhet og ingen mennesker ble skadet.

Men det er ikke første gangen det har oppstått en farlig situasjon der.

NRK har fått tilgang til avviksmeldinger Bane Nor har registrert for planovergangen.

Den viser at det i 2003 var en lignende ulykke der et tog kjørte på en lastebil. I tillegg er det blitt registret at lastebiler har stått fast i sporet seks andre ganger de siste 20 årene.

Registrerte hendelser ved Brøttum stasjon Ekspandér faktaboks Avviksmeldinger: Januar 2003: Lastebil stående fast på Brøttum planovergang. Ingen skade.

Februar 2003: Tog kjørte på lastebil på Brøttum planovergang.

Januar 2004: Trailer stod fast på Brøttum planovergang. Ingen skade.

Februar 2004: Lastebil stod fast på sporet på Brøttum planovergang. Ingen skade.

Mars 2014: Lastebil innesperret på Brøttum planovergang. Kjørte gjennom bommen (som han skal!).

Mars 2017: Lastebil står fast på Brøttum planovergang. Ingen skade.

Mars 2017: Meldes om løs snø på/ved Brøttum planovergang som gjør at lastebilene kan sette seg fast

Januar 2018: Lastebil setter seg fast på Brøttum planovergang. Ingen skade.

April 2021: Traktor innesperret på Brøttum planovergang. Føreren ringte selv til politiet. Ingen skade. I tillegg opplyser Bane Nor om disse hendelsene der det er blitt skade på infrastruktur: Påkjørte bomarmer når bommene ligger nede og tog ventes å passere: 23.2.2004

13.3. 2018

24.6.2022 Nedrevet kontaktledning: 28.8.2009 Lastebil med kranarm hevet kjørte over planovergangen og rev ned kontaktledning.

Måtte ringe for å stanse toget

Sjåfør Jan Erik Løkken kjører nesten daglig over jernbanelinja ved Brøttum for å hente varer. Han mener planovergangen kan være utfordrende om vinteren fordi det er skarpe svinger både inn og ut av overgangen. I tillegg kommer det en motbakke rett etter at man har passert. For noen år siden gikk det galt også for Jan Erik.

– Jeg kom opp i bakken og fikk ikke med meg hengeren over. Da ble det stopp og hengeren ble stående igjen på sporet, forteller han.

Ved overgangen er det et skilt med et varslingsnummer til Bane Nor. Jan Erik ringte og fikk gitt beskjed. Dermed gikk det bra.

– Men du får det litt travelt, du gjør det, forteller han.

Løkken sier han har tenkt at det kom til å skje en ulykke på stedet. Han mener noe absolutt bør gjøre for å utbedre planovergangen.

– Egentlig burde det blitt flyttet og gjort planfritt, sier han.

Erkjenner at noe må gjøres

Ifølge en oversikt fra Bane Nor er det 1685 planoverganger på strekninger der det går tog i Norge.

350 overganger har veisikringsanlegg, mens 1335 er uten veisikringsanlegg (tall fra mars 2022). I snitt er det lagt ned 25 usikrede planoverganger hvert år de siste årene.

Planovergangen på Brøttum har både bommer og er lys- og lydregulert.

BREMSET: Føreren av arbeidstoget skal ha sett hva som var i ferd med å skje og startet oppbremsing før sammenstøtet med semitraileren. Foto: Alexander Nordby / NRK

Terje Dalbak er sikkerhets- og kvalitetsrådgiver i Bane Nor Innlandet. Han opplyser at veisikringsanlegget fungerte som det skulle da ulykken skjedde.

Han mener likevel at overgangen på Brøttum er problematisk.

– Man må vel si det at det er en utfordrende planovergang i den form at det i hovedsak er tungtransport som går over der. Og så har vi litt utfordringer i forhold til geometri på veien over planovergangen. Så ja, utfordrende, oppsummerer han til NRK.

Dalbak opplyser at det i hovedsak er om vinteren at det er problemer på stedet. Bane Nor skal nå gjennomgå rutinene for rydding av snø på overgangen.

Sikkerhetsrådgiver Terje Dalbak i Bane Nor Innlandet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Det er tidligere laget planer for en såkalt planfri kryssing på Brøttum. Dette ble kostnadsberegnet til mellom 20–30 millioner kroner. Men løsningen ble ikke prioritert.

– Så vil det være naturlig at vi ved en slik hendelse, som er såpass alvorlig, tar frem igjen planer og kanskje ser og vurderer nye behov for tiltak, sier Dalbak.

– Hva mener dere bør gjøres egentlig på dette stedet?

– Det er klart at det optimale og ønsket vårt med alle planoverganger, som er en av de største risikoen som vi har på jernbanen, så er det å bli kvitt planovergangene og få til planfrie løsninger. Men i mange tilfeller er det et kostnadsspørsmål, sier han.

Havarikommisjonen samler informasjon

Politiet har startet etterforskning av ulykken tirsdag 17. januar.

Det ble omfattende materielle skader etter arbeidstoget fra Spordrift AS kjørte inn i semitraileren. Den som kjørte toget skal ha sett hva som var i ferd med å skje og startet oppbremsing. Men toget rakk ikke å stanse helt.

Dovrebanen var stengt i mange timer etter ulykken.

Statens Havarikommisjon opplyser til NRK at de nå samler informasjon om Brøttum-ulykken. Havarikommisjonen vurderer om de vil gjøre en egen undersøkelse av kollisjonen.