Dovrebanen er stengt mellom Moelv og Lillehammer.

Semitraileren skulle krysse jernbanesporet på Brøttum stasjon da arbeidstoget kjørte inn i den.

Ingen personer ble skadd.

Toget skal ha hatt lav fart da påkjørselen skjedde, men semitraileren ble likevel flyttet mange meter i sammenstøtet.

USKADET: Semitraileren fra Estland ble flyttet mange meter i sammenstøtet med toget, men sjåføren kom uskadet fra det. Foto: Alexander Nordby / NRK

Politiet i Innlandet kan ikke si hva som er årsaken til ulykken enda.

Skadestedsleder Stig Lillesveen opplyser at det er både bommer og lysregulering på overgangen.

– Ja, det er både lys- og bomregulert.

Det er ikke klart om bommene var nede.

Såvidt politiet vet, jobbet ikke arbeidstoget på Brøttum stasjon, men skulle passere.

Fraktes med buss

Dovrebanen vil bli stengt mellom Moelv og Lillehammer en god stund framover.

I mellomtiden blir passasjerene fraktet med buss mellom de to stasjonene, og derfra videre med tog. Togene snur på henholdsvis Moelv og Lillehammer stasjon.

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, sier at de har busser på plass og at det ikke er store forsinkelser for passasjerene

Berging

Det jobbes nå med undersøkelser på stedet før toglinja blir ryddet.

– Først flytter vi arbeidstoget unna og så skal vi berge lastebilen etterhvert, sier skadestedsleder Lillesveen.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 09. Da var det litt uklart hva som hadde skjedd, men de fikk tidlig klarhet i at det ikke var noen personskader.