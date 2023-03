Litt etter klokka 9 onsdag morgen gikk politiet til en koordinert aksjon på fire ulike adresser i Østerdalen og Glåmdalsdistriktet.

På en av privatadressene kunne NRK observere at det deltok 10-12 uniformerte og sivile politifolk.

De pågrepne ble tatt med i biler og kjørt til ulike politistasjoner i Innlandet for avhør.

I en pressemelding onsdag bekrefter politiet aksjonen og at de fem er siktet for seksuell omgang med barn.

– Politiet mottok i desember en anmeldelse fra en kvinne som hevder hun gjentatte ganger er blitt utsatt for overgrep i barndommen og opp i voksen alder. Hun har forklart at overgrepene skal ha blitt utført av flere personer, opplyser politifullmektig Anna Brunstad.

To av de pågrepne er i familie med jenta som skal ha blitt utsatt for overgrepene. De tre andre pågrepne skal ha vært venner av familien. De fem personene er i 60-70-årsalderen opplyser politiet.

PÅGREPET: Bevæpnede politibetjenter i sivil eskorterer en av de pågrepne inn i en sivil politibil. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Anmeldte saken i desember

Politiet i Innlandet mottok anmeldelsen fra den fornærmede kvinnen 14. desember i fjor.

Kvinna, som nå er i 30-årene, har vært i flere avhør hos politiet i januar og februar. I forrige uke mente politiet de hadde grunnlag for å ta ut siktelse og pågripe de fem personene.

– Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke at det har skjedd straffbare handlinger og har derfor pågrepet de fem personene for å få deres forklaringer. Vi har pågrepet alle fem samtidig for å sikre at de ikke kan påvirke hverandres forklaringer, sier Brunstad.

Politiet opplyser at de vil førske å gjennomføre avhørene av de fem siktede onsdag.

Østre Innlandet tingrett har behandlet begjæringer om ransaking og besluttet at det skulle ransakes hos de siktede.

– Tingretten har dermed vært enig i at det er skjellig grunn til mistanke, sier Brunstad.

Det er ikke tatt stilling til om de fem skal fremstilles for varetektsfengsling. Dette vil bli vurdert i løpet av onsdag/torsdag.

De siktede har fått oppnevnt forsvarere.

NRK har vært i kontakt med flere av forsvarerne, men de kan ikke kommentere saken ennå fordi de foreløpig ikke har fått nødvendig informasjon.