Politiadvokat Anna Brunstad sier til NRK at politiet har etterforsket grundig og at de har brukt mye ressurser på saken. Men etter en samlet vurdering henlegger de saken på bevisets stilling.

– Dette er en henleggelsesgrunn som politiet bruker i saker hvor vi ikke gir noen gradering av mistanken. Det betyr at bevisgrunnlaget er nærme til å ta ut tiltale, men dette brukes også i saker der mistanken er svakt fundert, sier Brunstad.

Politifullmektig Anna Vagstad Brunstad ved Innlandet politidistrikt. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det var 8. mars i år at fem personer ble pågrepet i Østerdalen og Glåmdalsdistriktet av politiet og sikta for seksuelle overgrep mot barn.

Ei kvinne, som i dag er voksen, har anmeldt to familiemedlemmer og venner av dem for at de skal ha forgrepet seg på henne fra hun var under ti år til hun ble 18 år.

De fem ble pågrepet på fire ulike adresser samtidig for at de ikke skulle påvirke hverandres forklaringer.

– Ekstrem belastning

Advokat Jostein Løken representerer kvinna som var sikta, og som har en familierelasjon til den som anmeldte saken. Han sier at hans klient nå er svært glad og letta, men at dette har vært en ekstrem belastning.

– Jeg forsøkt å trøste henne og sagt fra første stund at dette kom til å bli henlagt, men det er ikke så godt å vite når en sitter midt oppi det, sier Løken.

Advokat Jostein Løken representerer ei kvinne som har en familierelasjon til den som anmeldte saken. Arkivfoto. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Nekter straffskyld

Anmeldelsen kom til politiet i desember i fjor. Kvinna, som nå er i 30-åra, var i flere avhør hos politiet i januar og februar.

Alle de fem siktede i saken, som er i 60 og 70-årsalderen, har nekta straffskyld. De ble varetektsfengslet i fire uker.

Alle ble løslatt før påske. Grunnen var at politiet mente det ikke var fare for bevisforspillelse lenger. Men politiet mente at det fortsatt var skjellig grunn til mistanke. Derfor ble siktelsen opprettholdt.