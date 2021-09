Felte bjørn etter halv times jakt

I slutten av forrige uke ble det gitt fellingstillatelse på en bjørn som hadde gjort skade på sau i Røros og Os. Totalt ble 14 sauer dokumentert drept av bjørn.

Kamera

Fellingslaget fant ikke ferske spor etter bjørnen tirsdag, men satte opp viltkamera i området da det ble funnet et fersk kadaver på kveleden. Bjørnen kom og slo seg til ro foran et av disse kameraene i Narjordet i Os om natta.

Da tok det ikke lang tid før bjørnen var skutt onsdag morgen. Fellingslagets spesialtrente hund Baron fikk los og etter en halvtimes jakt var bjørnen skutt. Og det til tross får at det var færre med i fellingslaget enn det ofte er. Det ble i fellinga bare brukt åtte mann.

– Det gjør oss mer bevegelige og dynamiske. I tillegg koster det mindre, sier leder for det interkommunale fellingslaget i Nord-Østerdal, Jo EstenTrøan.

– Det er gledelig å registrere, selv om tapsomfanget gjerne skulle vært adskillig lavere. Vi traff blink med kamerautsetting i går og visste med stor nøyaktighet hvor vi skulle starte i dag tidlig, sier Trøan.

Ifølge Trøan skyldes suksessen en bevisst satsing.

SKUTT: Bjørnen ble skutt etter bare en halvtimes jakt. Foto: Privat

Viltkameraer blir satt opp ved ferske kadavre og når bjørnen kommer dit slippes spesialtrente hunder ut i los.

Treninga av hunder har vært en del av et prosjekt som Statsforvalteren bidrar med penger til.

Leder for hundegruppa i rovviltfellingslaget i Nord-Østerdal, Tom Nordsveen, mener at det er en riktig satsing på å bruke penger forebyggende framfor å gi erstatning for drepte husdyr.

I tillegg er det et godt samarbeid med beitelag om varsling og Statens Naturoppsyn som raskt rykker ut slik at tap dokumenteres og eventuell fellingstillatelse kan gis.

Og i tillegg har fellingslaget hatt mindre å gjøre i år enn tidligere år. Rekordlave rovdyrtap i årets beitesesong

Færre skader

Foreløpige tall Tall fra Miljødirekoratet viser rekordlave rovdyrtap i årets beitesesong. I midten av august var det registrert 515 skader i hele landet. Det er samme nivå som det var i fjor.

Mens ulven tar stadig mindre sau, tok bjørnen dobbelt så mye som i 2020.

Nord-Østerdal der bjørnen ble skutt onsdag, har hatt store rovdyrtap de siste årene. I år har tapene vært betydelig lavere.