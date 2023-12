Årets julegaver er pyntet og pakket, den store dagen nærmer seg og det eneste som gjenstår er å sende gavene til tantebarna i Nord-Norge og bestevenninna på Vestlandet.

Men hva bør du gjøre for at pakkene skal komme trygt frem, og i tide til å legges inn under juletreet?

Avhengig av distributør og hvor langt pakken skal: Få gavene av gårde før 15. desember!

Her er de viktigste tipsene fra våre innsidere hos Posten Bring, PostNord og Helthjem:

Skriv tydelig!

Ikke la det være noen tvil om hvem mottakeren er! Foto: Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK Ikke la det være noen tvil om hvem mottakeren er! Foto: Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK

Flere distributører bruker koder der du skal skrive inn tall og bokstaver. Dobbel- og trippelsjekk at hvert eneste tegn er riktig og tydelig nok.

Husk også å sjekke at det du har skrevet holder seg, og at skriften ikke «viskes» ut.

Dersom adresselappen utenpå forsvinner, eller koden på pakken er feil, hjelper det at det også finnes en adresse inni selve pakken .

Det skader ikke å skrive navn og adresse på mottaker diskré et annet sted på selve pakken, selv om du bruker kode eller får adresselapp som du klistrer på.

Ikke bruk julegavepapir!

I hvert fall ikke utenpå selve pakken som skal sendes. Jo da, det ser pent ut, og er sikkert hyggelig for den som får pakken, men denne typen papir revner lett.

Du risikerer at innholdet faller ut underveis!

Dessuten faller adresselapper lettere av denne typen papir. Uten adresselapp vet budet ikke hvem pakken er fra, eller hvem den skal til.

Pakk godt

Det sier seg selv, men operatørene og budene blir ofte overrasket over hvor dårlig emballasje folk bruker. Pakkene håndteres nemlig av mange mennesker og maskiner.

Fyll ut tomrom i esker med bobleplast, sammenkrøllet avispapir eller annet som gjør at ting ikke ligger og slenger.

Husk at innholdet må tåle fall fra et visst antall meter.

Pass på at den ytre emballasjen er stram så ting ikke hekter seg fast i maskiner.

Emballasjen må være solid så den ikke lett revner eller får skader.

Merk døra di tydelig

Husk at ytterdør og postkasser bør ha tydelig merking, vil du ha pakker helt hjem. Foto: Inger Johanne Solli / NRK Husk at ytterdør og postkasser bør ha tydelig merking, vil du ha pakker helt hjem. Foto: Inger Johanne Solli / NRK

Har du valgt å få pakker levert ved døra, hjelper du et travelt bud om døra di er godt nok merket. Det samme gjelder postkassen.

– Gjør jobben så lett som mulig for budene våre. De jobber jo om natta, og da skal de rekke over mye, sier Anne Stine Talseth i Helthjem.

Dette er distributørene vi har snakket med Ekspander/minimer faktaboks Helthjem Leverer pakker, magasiner og aviser. Eies av mediebedriftene Schibsted, Amedia og Polaris. Sender opp mot tre millioner pakker i forbindelse med julehandelen. En økende trend er bruktmarkedet på denne tiden av året. Tidligere har salg av brukte varer hatt sin høysesong etter nyttår og ved skolestart. Det kan tyde på at gjenbruk blir mer og mer populært, også under juletreet, mener kommunikasjonsrådgiver Synne Haugsrønning Braa. Ifølge Helthjems egne data når over 99,9 prosent av pakkene frem til mottaker slik de skal. PostNord Opererer hovedsakelig i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Øker volumet med om lag 30-35 prosent i førjulsperioden, og håndterer cirka 200.000 pakker daglig i forbindelse med julen. Anbefaler at varer med stor verdi ikke legges i postkasse, men opplyser at de kun hadde 14 godkjente krav i fjor med årsak «tyveri», og at ingen av dem var fra postkasse. Leverer mest til pakkeautomater eller utlevering i butikk. Har ca. 1500 utleveringssteder, i tillegg til 2800 pakkeautomater. Posten Bring Statlig eid aksjeselskap som opererer i Norden. Har cirka 1400 salgssteder i Norge i form av postkontor og post i butikk. Håndterer to millioner pakker i uken i forbindelse med julerushet. Har egne julegave-detektiver som jobber på spreng før hver jul for å finne de rette mottakerne til julegaver som har falt ut av pakker. Hadde i fjor 96 slike julegaver.

Hent pakken din!

I førjulstiden hoper pakkene seg fort opp! I førjulstiden hoper pakkene seg fort opp!

En klassiker hvert eneste år: Har du fått pakkelapp, bønnfaller både PostNord og Posten deg om å hente pakken din så de ansatte faktisk klarer å manøvrere seg rundt pakkene på utleveringsstedet.

Det gjelder også om pakken din har fått sin egen luke i en pakkeautomat. Henter du den ikke innen fristen, blir pakken sendt tilbake til avsender!

Dessuten okkuperer du plass. Dermed må andre som har valgt henting i pakkeautomat hente på et utleveringssted i stedet, opplyser distriktssjef i Posten Hamar, Øivind Johansen.

Pakken er borte! Hva skjer med den?

Det hender titt og ofte at de øverste pakkene faller to-tre meter ned på gulvet. Plastposer risikerer å revne underveis. Det skjer gjerne når slike pakker ligger høyt i containeren, og den som skal hente ned pakken såvidt får tak i posen. Ja, du kan bruke matavfallsposer som emballasje. Men er det lurt? Njaa... På terminalen i Hamar har de en egen hylle med løse gjenstander som har falt ut fra pakker. Ting som snusbokser, vaskemiddel og skjønnhetsprodukter står på denne hyllen i et par måneder i tilfelle noen savner dem. Pakker uten avsender/mottaker blir kalt for ubesørgelig pakke. De blir sendt til Oslo der de blir åpnet i håp om å finne hint om hvor pakkene kom fra, eller skal til. Julegavepapir er ofte av dårlig kvalitet, og revner lett.

Hva skjer med pakkene der verken PostNord, Posten eller Helthjem finner eier eller mottaker? Samtlige distributører understreker at det er svært sjeldent de ikke finner verken mottaker eller avsender. Gjenstandene blir oppbevart i opptil ett år. PostNord og Posten sender til slutt uavhentede pakker til Fretex, mens Helthjem destruerer dem.