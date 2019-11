Dagen Eskild Vika Amundsen (22) skulle feire 12-årsdagen sin dukket faren aldri opp. Senere på kvelden fikk han vite at han hadde blitt drept.

Eskild har siden han var ett år bodd hos fosterfamilien på Flisa i Hedmark. Foreldrene slet med rus, men han holdt fortsatt kontakten med faren sin.

Det at han ble drept kom som et sjokk.

HUSKER FAREN GODT: Til tross for at faren i perioder slet med rus, har Eskild flere minner med faren der de gjør ting sammen. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

– Det er kanskje det vanskeligste noen kan oppleve. Det er et stort sjokk der du tenker på alt og ingenting på samme tid. Du blir helt knust.

Rettssaken ender med at Eidsivating lagmannsrett dømmer 37 år gamle Andreas til 14 års fengsel for å ha tatt livet av Stein Vika med øks i Aurskog i 2010.

Andreas nektet straffskyld og hevdet han handlet i nødverge.

DØMT TIL 14 ÅR: Andreas ble dømt til 14 års fengsel på drapet på faren til Eskild Vika Amundsen Foto: Stig Morten Waage / NRK

Ville ikke leve resten av livet med hat

Eskild hadde det tøft en lang periode etter drapet. Han er til tider depressiv og går i terapi.

Fostermor Eva Korsmo Fjeld husker at hun satte «himmel og jord i bevegelse». Hun snakket med prest, skolen og psykolog.

Eskild tenkte at dette kom til å ødelegge hans livshistorie.

Ti år etter bestemmer han seg for å kontakte drapsmannen Andreas for forsoning.

STOLT: Fostermoren til Eskild tror det å lage en dokumentarfilm er en god måte å bearbeide det som skjedde. Foto: Vibeke Cederkvist / NRK

Og han vil lage en dokumentarfilm for å fortelle andre at man kan leve videre selv om man opplever forferdelige ting.

Han jobber for barnevernet i Solør og holder foredrag for andre om det å vokse opp i fosterhjem. Det har også vært en motivasjon for å ta et oppgjør med fortiden.

– Jeg tok kontakt fordi jeg har viet mye av livet mitt til å lære andre om det å være fosterbarn og takle tunge situasjoner.

Møtet

Timene før de møtes er Eskild veldig nervøs. Da han så bilen komme kjørende kjente han at det var veldig skummelt.

Andreas forteller at han både har gruet seg og gledet seg til møtet. Begge innrømmer å være nervøse.

Så ruller kamera og de sitter ansikt til ansikt for å snakke om en kveld for snart ti år siden. En kveld som tok fra Andreas friheten i 14 år for å ha drept Eskild sin far.

MØTE: De var begge nervøse da de møttes for første gang. Foto: STIAN KARLSTAD BERNTSEN / VIKA FILM OG BILDE

De var enige om å ikke snakke om selve drapshandlingen. De har ulike oppfatninger om det som skjedde.

«Jeg kan si det som det er. Jeg tok livet av din far for ni og et halvt år siden.»

Slik begynner samtalen.

– Han har sonet sin straff

Andreas forteller at han fryktet hva Eskild følte og tenkte før møtet. Men da han merket at han ønsket forsoning ble han takknemlig.

– Jeg opplevde det som på den ene siden tøft og utfordrende å være med på. Det var sterkt da jeg forstod at Eskild ønsket forsoning.

For Eskild handlet det også om sterke og blandede følelser.

– Det var vondt, oppklarende, samtidig som det er en god helbredelse. Det å kunne prate om en så vanskelig sak var godt for å oss begge.

Eskild er glad han møtte sin fars drapsmann. Det at de er uenige om selve drapet satte ikke en stopper for forsoning og en god stemning som Eskild beskriver det.

TEKSTET FØR MØTET: I ukene før Eskild Vika Amundsen skulle møte Andreas skrev de meldinger til hverandre. Foto: Vibeke Cederkvst / NRK

– Han har botet sin straff etter norsk rettsvesen og det er en straff som begge synes er rettferdig. Vi må kunne fortsette å leve som medmennesker.

Også Andreas bruker ordet reparerende om møtet.

– Det er godt å merke at det går an å ha en samtale med Eskild som har kjent dette på kroppen.

Gjennom filmen håper Eskild å vise for andre hvor tungt tilgivelse og medmenneskelighet kan være. Dette handler også om mental helse og stigmatisering av barnevernet.

– Det handler om å få en helhet med sin egen historie og stå i det. Hvis bare én person lærer noe så er det bra nok.