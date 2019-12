– Dette var sinnsykt. Det var en stor kvalitet på begge lag, sa helten etter kampen.

På god veg

Men han ville ikke si seg enig i at han var banens gigant.

– Jeg var vel ikke banens gigant, men jeg scoret nå flest mål. Jeg syns jeg brente for mange sjanser, sier han beskjedent.

Men han ble helt avgjørende for Elverum da han scoret nesten hvert tredje av lagets mål.

Han vil ikke helt bekrefte at han lovet trippel på årets julebord.

– Kanskje, kanskje jeg gjorde det, gliser han.

Og legger til:

– Men vi er på god veg til å klare det nå. Det ser bra ut i serien også.

Men Elverum fikk knallhard motstand da de skulle ta det første hinderet- Haslum i Oslo Spektrum.

Rødt kort i 1. omgang

HARDT: Det var mange tøffe dueller i finalen. Her er det Elverums Magnus Fredriksen som får kjørt seg. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Etter tabellplasseringa å dømme var serieleder Elverum soleklar favoritt før kampen. Haslum ligger på sjuende plass ti poeng bak Elverum. Men de viste fra start at de var heltente og ville gi Elverum kamp. Halvveis i første omgang var de oppe i to måls ledelse med 7-5. Men Elverum kvitterte raskt og kort tid etter utliknet Thomas Solstad til 7-7. Det vakte enorme reaksjoner på Elverums-benken da samme mann fikk rødt kort tid etter. Det satte ny fart i Haslum som utnyttet utvisninga til å gå opp i ledelsen. Den var på det meste på to mål. Men lagene fulgte hverandre tett ut omgangen med mange knallharde dueller og høy temperatur. Ved pause sto det 14-14.

Nok var nok

GI ALT: Lukas Sandell og ALT: Elverum måtte gi alt mot Haslum. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

I starten av andre omgang virket det som om Elverum ville vise hvem som er sjefen da Sigvaldi Gudjonsson førte laget opp i en tremåls-ledelse etter bare fem minutter, mens Haslum fikk utvisning etter utvisning. Likevel nektet laget å gi tapt, og i undertall slapp de ikke Elverum fra seg. Halveis var det uavgjort igjen med 23-23. Det ble da også en thriller-avslutning på kampen sjøl om Elverum i en periode så ut til å dra ifra da de ledet med tre mål.

Gudjonsson trekker fram bredden i Elverums lag, med flere som kan gå inn og fylle alle roller.

–Det blir avgjørende. Vi vant, stråler han, og beskriver kampen slik:

– Det var en enorm intensitet. Det var helt tydelig at denne kampen betydde mye for begge lag. Det må ha vært fantastisk for publikum å se på med en slik intensitet.