Vannet fosset inn hos Håvard: – Ingenting jeg kunne gjøre

Ekstremværet «Hans» har ført til oversvømte veger, stengte toglinjer og evakuering av beboere flere steder i Sør-Norge.

Håvard Etnestad i Vestre Toten er en av dem som har fått uværet på nært hold.

Mandag morgen var han nede i kjelleren da han plutselig hørte at det piplet vann ut fra vinduet. På kort tid hadde han en bekk rennende gjennom huset.

– Du tenker jo at det du har planlagt for dagen er det bare å glemme. Det blir en litt panisk situasjon, sier Håvard.

PANISK: Håvard forteller at det ble en ganske panisk situasjon da vannet begynte å fosse innover tomten hans. Foto: Privat

– Helt uforberedt

Håvard forteller at det renner en liten bekk et godt stykke ovenfor huset. Men han hadde aldri forventet at den skulle føre til oversvømmelse på eiendommen hans.

– Jeg hadde ingen tanker om at det skulle komme så mye vann. Det var helt uforberedt, sier han.

Natt til mandag regnet det mye i Vestre Toten. Håvard sier at det også kom mange, kraftige regnskurer gjennom hele dagen.

Regnværet førte til at bekken lenger opp i bakken rant fullstendig over, og skapte nærmest ei elv ned mot eiendommen til Håvard.

– Det har blitt lagd ei ny elv i dag, kan du si.

Den har ført til store skader på både hus og eiendom.

Kommer til å koste

De voldsomme vannmengdene rant rett gjennom huset. Håvard forteller at han åpnet kjellerdøra slik at vannet som rant inn skulle renne rett ut igjen.

Han regner med at det har ført til noen fuktskader i kjelleren.

Men det er ingenting sammenliknet med ødeleggelsene utafor huset.

Gårdsplassen er ikke brukbar i det hele tatt.

ØDELEGGELSER: Regnværet har ført til store ødeleggelser på eiendommen til Håvard. Foto: Privat

– Det går en bakke ned her som er borte. Der er det grusvei, så den er helt borte, sier han.

I tillegg har ei stikkrenne på siden av gårdsplassen gravd ut et stort hull.

Håvard regner med at det vil koste mange tusen kroner å rydde og fikse gårdsplassen. Kanskje til og med oppe i hundre tusen.

– Jeg håper jo at forsikringen dekker mye av det, for det er jo naturskade. Det er ikke min skyld at det skjer, på en måte.

Håper det verste er over

Håvard følte at det ikke var så mye han kunne gjøre når regnværet sto på som mest.

– Da jeg kom ut og så skadene, så skjønte jeg at det ikke var noe jeg kunne gjøre, sier han.

Nå håper han bare at det verste er over.

– Vi har gjort det vi kan så langt, så vi får bare håpe at det ikke kommer så mye regn som det er spådd.

UFORVENTET: Håvard forteller at det var helt uforventet at det skulle komme så mye vann. Foto: Privat