Lastebilar i ulukke – E6 Dovrefjell er stengt

Politiet melder om at ulukka skjedde klokka 06.26 tysdag morgon på E6 Dovrefjell.

Bergingsbil er på plass på staden der tre lastebilar har vore involvert i ei trafikkulukke. Ein lastebil har køyrd av vegen. To andre har køyrd i kvarandre.

AV VEGEN: Ein av lastebilane ligg uti grøfta. Foto: Brann Dombås

– Den eine lastebilen står no saksa og dekker heile vegen oppe ved Vålåsjø midt på Dovrefjell, seier Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt.

Det er glatt på staden og vegen er stengt no. Løvseth seier det både er på grunn av forholda og lastebilen som no dekker vegen der.

– Det er veldig, veldig glatt på fjellet, meldt om at det er såpass glatt at det er vanskeleg å stå på beina der.

Ein person er skadd, melder politiet. Men at det ikkje er meldt om alvorlege skader no.

– Det er kraftig vind der oppe, luftambulansen prøvde å fly opp dit men kom ikkje heilt fram på grunn av vind. Så vi har tatt den skadde med ambulanse til luftambulansen, som blir følgt opp der, seier Løvseth.

GLATT: Det er glatte vegar på Dovrefjell. Bergingsbilar er på staden. Foto: Even Lusæter / NRK

Kraftige vindkast

Løvseth seier det er vanskeleg å vite når vegen kan opne igjen. Lastebilane må bergast og ein må gjere noko med køyreforholda.

– Så det er vanskeleg å seie, men ein kan anta at det tar noko tid, ja.

Det er kraftig vind. Ifølge Vegtrafikksentralen er det vindkast opp i mot 20 meter i sekundet.

ULUKKE: Tre lastebilar har vore involvert i ulukka. Det er ekstremt glatt, melder Brann Dombås, som er på staden. Foto: BRANN DOMBBÅS

Trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm, seier einaste anbefalt omkøyring no er via Østerdalen over riksveg 3.

– Det er usikkert når vi kan opne fjellovergangen, men det vil nok sikkert vere stengt minst ein time til, seier Wahlstrøm.