Irmelin Jørgensen-Tuhus fra Eidskog var ikke i tvil da hun leste i lokalavisa at Elverum kirke skulle arrangere drop-in bryllup lørdag 14. november.

– Jeg sendte bare en tekstmelding til Kristoffer: Skal vi bare benytte sjansen og gjøre det nå?

Det kommende brudeparet smilte om kapp da de møtte NRK et kvarters tid før vielsen, begge ulastelig antrukket og klare for den store dagen.

– Jeg fridde jo i fjor, så det var greit at det ikke gikk for lang tid, sier brudgommen.

Travel dag

Det var aller første gang menighetsrådet i Elverum inviterte til drop-in bryllup. Tidligere hadde de hatt suksess med samme konsept for dåp.

Og det gikk virkelig i ett i kirka lørdag. Hele ti brudepar benyttet sjansen til å gi hverandre sitt ja. I tillegg ble ti personer døpt, alt i løpet av fem hektiske timer.

STOR DAG: Sogneprest Geir Wiknes viet ekteparet fra Eidskog. Lørdag var han en av tre prester som til sammen viet ti par og døpte like mange. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Målet med drop-in tilbudet er å senke terskelen for både dåp og vielse. Sogneprest Geir Wiknes mener det går an å gjøre dette på en enkel og lite anstrengende måte:

– Har du delt postkasse og dobbeltseng i mange nok år, så kan du like gjerne være gift.

Tre prester

Wiknes var en av totalt tre prester som var i aksjon lørdag. Flere frivillige fra menighetsrådet var også med på å gjøre drop-in dagen minneverdig for alle.

Selve vielsen var litt kortere enn normalt, men likevel fullverdig. Sånn måtte det bli med så mange vielser, mener Wiknes.

– Den som har det mest travelt i dag er nok kantoren, som skal spille orgel til alt sammen. Han kunne nok ha trengt en avløser i løpet av dagen, sier Wiknes og smiler.

Et drop-in bryllup i Elverum kirke minner lite om lignende vielser i Las Vegas. Her er det ikke snakk om en plutselig impulshandling fra et par som kanskje vil angre seg, mener Wiknes.

– Alle som gifter seg her i dag har nok tenkt på det en stund. Så jeg er ikke redd for at vi vier noen som våkner mandag og lurer på hva de har funnet på, sier sognepresten og ler.

Nygifte

15 minutter etter at Irmelin og Kristoffer Jørgensen-Tuhus gikk inn i Elverum kirke som samboere, står de på kirketrappa som nygift. Glass med bobler er drukket, nå krever slekt og venner å få se det obligatoriske kysset.

– Dette svarte absolutt til forventningene våre, det var en veldig hyggelig setting. Og nå har vi fått et symbol på at det er oss to, sier det nygifte paret og viser stolt fram gifteringene i hvitt gull.