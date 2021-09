Drapssaken i Moelv er henlagt

I slutten av september i 2020 ble to menn funnet døde etter en brann i et næringsbygg i Moelv. Personen som ble sikta i saken døde i brannen.

Nå har politiet besluttet å henlegge drapssaken da gjerningspersonen er død. Politiet har gjort en omfattende etterforskning etter dødsbrannen, sier politiadvokat Nina Helmersen Østvold.

– Etterforskninga vår viser at vi står overfor et drap og et selvdrap – at den siktede er gjerningspersonen, sier Helmersen Østvold.

Innlandet politidistrikt fikk vite om henleggelsen fra Statsadvokatembetet den 2. august.

De pårørende er informert. Beslutningen er endelig og kan ikke påklages.

BRANNTOMTA: Kriminalteknikere undersøkte branntomta hvor de to mennene ble funnet døde. Foto: Tom Haakenstad / NRK

I mai var de endelige obduksjonsrapportene klare, da ble det kjent at mannen som ble funnet drept i brannruinene, mest sannsynlig døde etter å ha blitt utsatt for vold.

Politiet mener at drapet skjedde i en leilighet i Gjøvik, og at offeret ble fraktet til næringsbygget i Moelv etterpå, og at bygget så ble påtent:

110 avhør i saken

Politiadvokat Helmersen Østvold legger ikke skjul på at saken har vært stor og omfattende for Politiet. De har hatt flere hypoteser underveis, hvor enkelte har fremstått som mer sannsynlig enn andre.

– Vi har brukt store ressurser på å finne ut hva som har skjedd. Gjennomført 110 avhør, og gått gjennom 600 timer med video fra ulike overvåkningsvideoer.

De pårørende er lettet

Inger Marie Støen er bistandsadvokat for familien til den drepte mannen. Hun forteller at familien er lettet over at saken har fått en avslutning.

– Det har gått ganske lang tid og det er en belastning. Alt henger over en og det er mange spørsmål og tanker man har. Det er først nå de kan gå videre med livet, sier Støen til Oppland Arbeiderblad.

Noe forblir ubesvart

Da de to involverte er døde vil Politiet aldri helt sikkert få vite hva som skjedde, på hvilken måte og bakgrunnen for drapet og selvdrapet.

Likevel vil all etterforskninga tilsi at bildet som Politiet har dannet seg av hendelsesforløpet gir en god formening og bakgrunn og foranledning for drapet og selvdrapet.

– Noen spørsmål vil forbli ubesvarte, sier Helmersen Østvold.

Det har kommet inn mange tips i saken.

– Flere av avhørene er tatt av personer som selv tok kontakt med Politiet, som sa de hadde opplysninger i saken.

Disse avhørene skal ha bidratt til å gi et fullstendig bilde av hendelsesforløpet.