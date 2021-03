– Jeg har aldri opplevd maken, sier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund til NRK.

Han bekrefter at Dovrebanen ble stengt mellom de to stasjonene etter observasjoner av et større antall motorsykler.

– Vi fikk melding fra trafikkstyringssentralen som ba oss varsle politiet fordi det var observert et 30-talls motorsykler i sporet ved Sørli tømmerterminal.

Ca 30 minutter etter at politiet kom til stedet melder de nå at situasjonen er avklart.

Uklart hendelsesforløp

Politiet fikk melding om hendelsen fra toglederen i Oslo ved 19.30-tiden tirsdag kveld.

– Crossyklene kjørte i området også på jernbanesporet inne på tømmerterminalen. Derfor ble også hovedsporet stengt, opplyser operasjonsleder Øyvind Bakken.

Politiet kom raskt til stedet med to patruljer. Da skal flere av motorsyklene ha kjørt fra stedet, men ingen av dem skal ha kjørt på sporet.

– Vi stoppet og kontrollerte fire sykler inne på området, sier Bakken.

Politiet mener det var riktig avgjørelse å stoppe trafikken på Dovrebanen.

– Det å kjøre på jernbanespor er forbundet med store fare.

Politiet tror tenåringer står bak. Det er forløpig uklart hva som skjer videre.