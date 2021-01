Nå er mannen i 60-årene dømt til fengsel i tre år og fire måneder av Glåmdal tingrett.

– Dette er en alvorlig sak. Min klient er glad for å bli trodd på det hun er blitt utsatt for over lang tid. Vi er fornøyde med dommen, sier Siri Brænden, som er kvinnens bistandsadvokat.

Mannen skal ha slått, dyttet og kontrollert samboeren i 14 år.

BISTANDSADVOKAT: Siri Brænden er kvinnens bistandsadvokat. Hun er fornøyd med dommen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Han er også dømt for ikke å ha skaffet hjelp da kvinnen lå alvorlig skadet i leiligheten i over ett døgn.

Mener kvinnen levde i et voldsregime

I juni i fjor ble kvinnen innlagt på sjukehuset i Kongsvinger med alvorlige skader. På bakgrunn av opplysninger fra sykehuset, mistenkte politiet samboeren i 60-årene for å stå bak skadene.

Mannen ble pågrepet i parets hjem og senere tiltalt for grov vold og mishandling.

Retten mener volden har skjedd regelmessig gjennom hele samlivet, og tidvis ofte.

I dommen står det:

«Det var uforutsigbart når volden kom. Fornærmede var derfor redd for å si eller gjøre noe galt. De siste fire årene av samlivet valgte fornærmede å være mer og mer taus og holde seg mest mulig sengeliggende. Hun har i dag problemer med å gå.»

Hadde ofte behov for legehjelp

Retten mener kvinnen levde i et regime preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold i mange år.

Flere meldinger i loggen til politiet viser at det har vært mye fyll og bråk knyttet til samboerparet.

Helsejournalen til kvinnen viser også at hun flere ganger har trengt legehjelp.

Helsepersonell har ment at skadene kunne komme fra partnervold. Hun kom med hjernerystelse, sår og blåmerker. Ofte ble dette forklart med fall.

Både familie og venner av kvinnen sa i retten at mannen var kontrollerende og at kvinnen ikke engang fikk snakke med sønnen sin uten at samboeren var til stede.

I retten fortalte mannen at han har vært en omsorgsfull person som i mange år har tatt vare på og stelt sin syke samboer. Han mener han ikke har hatt alkoholproblemer.

Retten tror ikke på mannen. Og begrunner det med blant annet loggen til politiet og vitneforklaringer.

Mannen har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet i fjor sommer.

Vil vurdere å anke dommen

Mannen erkjente ikke skyld da rettssaken mot ham startet i Glåmdal tingrett i midten av desember i fjor.

FORSVARER: Iren Coucheron Johnsen er mannens forsvarer og skal se nærmere på begrunnelsen for dommen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Forsvareren vil sammen med mannen se nærmere på begrunnelsen for avgjørelsen som retten er kommet fram til.

– Vi må vurdere om det er grunnlag for å anke. Enten over skyldspørsmålet og dommen som helhet eller eventuelt bare over straffeutmålingen, sier Iren Coucheron Johnsen.

Mannen er også dømt til å betale 150.000 kroner i skadeserstatning til den tidligere samboeren sin.