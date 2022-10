Politiet fikk melding om et sammenstøt mellom en lastebil og en personbil på E6 ved Selsverket mellom Otta og Nordsel i Sel kommune torsdag ettermiddag.

– Opplysninger så langt tyder på at det har vært en møteulykke, forteller operasjonsleder Therese Hoff Bylterud.

Innsatsleder på ulykkesstedet bekrefter at mannen som kjørte personbilen omkom i ulykken. Mannen i 50-årene har lokal tilknytning. De pårørende er varslet.

– Det var en møteulykke. Føreren av lastebilen er fysisk uskadd, opplyser innsatsleder Ingrid Tøndel.

Det er foreløpig ukjent hvorfor ulykken skjedde. Teknisk og taktisk etterforskning pågår på stedet, opplyser politiet.

E6 stengt

E6 er stengt like nord for Sel på grunn av ulykken. Trafikk mellom Østlandet og Trøndelag anbefales å velge riksvei 3 gjennom Østerdalen. Det er foreløpig usikkert hvor lenge E6 blir stengt.

Omkjøring for for kjøretøy under 7,5 tonn via Fv2614 Selsvegen. Omkjøring for kjøretøy over 7,5 tonn via Rv15 Ottadalsvegen og Fv2620 Rustvegen.