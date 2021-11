Det dukker stadig opp nye ulykkesmeldinger på politiets twitterkontoer.

I tillegg er Sognefjellet stengt på grunn av dårlig vær og glatte veger.

Det samme gjelder for Valdresflye.

– Vær aktsom og kjør etter forholdene. Vær også oppmerksom på at det stedvis kan være glatt i dag, sier Per Solberg ved operasjonssentralen hos politiet i Innlandet.

Også Vegtrafikksentralen ber folk om å tilpasse farten etter forholdene og kjøre forsiktig:

OBS: Vegtrafikksentralen midt advarer om kjøreforholdene i Trøndelag. Foto: Skjermbilde

Flere ulykker i landet

Ny vurdering for når Sognefjellet åpnes igjen vil bli tatt fredag klokka 08:00.

Valdresflye blir heller ikke åpnet i dag. Beregnet åpningstid her er torsdag morgen.

Det er glatt flere steder, og politiet ber folk kjøre forsiktig på vegene onsdag.

På riksveg 15 nord for Vågåmo har en bil havnet i autovernet.

På fylkesvei 1809 ved Myklegard i Løten havna to biler inn i hverandre og det har vært redusert framkommelighet på stedet.

E6 ved Biri i retning Lillehammer er stengt på grunn av bilberging.

Solberg opplyser om at de har hatt tre trafikkuhell like vest for Elverum, ved Myklagard.

– Vi har kontinuerlig kontakt med Statens vegvesen og de sender ut sine entreprenører for å strø eller salte der det er glatt, sier han.

Også i Trøndelag er det såpeglatt flere steder i fylket.

SKAPTE KØ: En bil kjørte inn i en tunnelvegg på ei avkjøring til E6 Melhus. Bilen er nå fjernet, og køen vil løse seg opp. Foto: Morten Karlsen / NRK

På E6 like sør for Soknedal kolliderte to vogntog.

I Melhus kjørt en bil inn i en tunnelvegg, og på Skaun kjørte en bil av vegen.

Det samme skjedde i Selbu: