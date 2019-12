Denne ulven stoppet ulvejakta

NRK fortalte fredag at miljømyndighetene vurderte ulike tiltak for at en genetisk viktig ulv ikke skulle bli skutt under lisensjakta som starter søndag. Årsaken er bekymring for innavl i den norske ulvestammen. Ulven ble bedøvet i Elgåa i Engerdal og flyttet til Kongsvinger-traktene i november et område som er innenfor ulvesonen.

REAGERER: Leder i Norges Jeger og Fisk, Knut Arne Gjems, reagerer på at jakta blir stoppet i deler av Hedmark. Foto: Stein S. Eide / NRK

Men nå har ulven flyttet seg til områder utenfor ulvesonen, der det totalt skal skytes 12 ulver i region 5 som omfatter Hedmark, Akershus og Østfold. Dermed gikk Miljøverndepartementet inn og stoppet jakta i store deler av midtre og sørlige Hedmark fra Elverum helt ned til Sør-Odal og Kongsvinger.

Det reagerer Norges Jeger og Fisk på.

– Vi mener at det legges kjelker i veien for en effektiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner, sier leder Knut Arne Gjems.

Han mener at jegernes deltakelse i jakta skal virke konfliktdempende. Nå skjer det motsatte.

– Nå opplever vi at jegerne nok en gang blir spilt av banen av miljøforvaltningen i 12. time, sier han.

Han mener at saken kunne vært løst på en annen måte enn at jakta ble stoppa.

– Her kunne man spilt på lag, og holdt en løpende dialog med jegerne om hvor den GPS-merkede ulven til enhver tid befinner seg, og slik unngått et uttak av dette individet.

Nå vil de ha et møte med miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Vi vil allerede på mandag be om et møte med politisk ledelse i departementet for å diskutere denne saken sier Gjems. Vi skal målbære frustrasjonen helt inn på kontoret til Elvestuen. Nå må regjeringen ta Stortingets signaler om å føre en konfliktdempende ulvepolitikk på alvor, sier han.

Gjems er også kritisk til at departementet også i år rett før jakta starter kommen med sin avgjørelse på ankene som kom etter rovviltnemndenes vedtak om ulvekvoter.

– Dette er ikke måten å gjøre ting på. Det skaper bare enda større konflikt. Vi jegere bruker mange hundre timer på å spore og forberede jaktlag.

Også andre deler av Hedmark er unntatt jakt fordi det såkalte Deisjøreviret ikke skal bli skutt. Det opprettes en buffersone ruundt den fram til nyttår.

Gjems er likevel fornøyd med at Miljødepartementet ikke endret vedtaket på antallet ulv. Dermed kan det tas ut 26 ulver totalt utenfor ulvesonen.

FOR MYE: Talsperson for WWF, Ingrid Lomelde mener det skytes for mye ulv. Foto: Ivan Tostrup

Det er miljøorganisasjonene ikke fornøyde med.

– Ulven i Norge er kritisk truet og årets kvote for felling av ulv utenfor ulvesonen er altfor høy. Med en så høy totalkvote utenfor ulvesonen, legges det opp til at all ulv som beveger seg utenfor ulvesonen kan felles – uten at den har gjort noe annet enn å oppholde seg der, sier Ingrid Lomelde, miljøpolitisk leder i WWF.

Hun er derimot fornøyd med at Deisjøreviret beskyttes.

Vi er fornøyde med at KLD oppretter en buffersone rundt Deisjøreviret, men ser ikke hensikten med at denne kun skal være gjeldende fram til 1. januar. Uten denne buffersonen er det en risiko for at ulver fra dette reviret, som ligger helt inntil grensa i ulvesonen, kan vandre ut av ulvesonen og bli felt der, sier Lomelde.

Miljøminister Ola Elvestuen (V) mener at årets kvote ikke truer ulvestammen.

– Vi endret i vår lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen. En av grunnene var at genetisk verdifulle ulver fra Finland og Russland oftest dukker opp om høsten slik vi så i Engerdal i høst. Den skandinaviske ulvebestanden har høy grad av innavl. Ved å utsette starten for lisensfellingen til nærmere jul, har vi redusert risikoen for å felle genetisk verdifull ulv, sier han.