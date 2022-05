Elverum måtte finne seg i å være storfavoritter før cupfinalen mot ØIF Arendal, men det skulle vise seg at de skulle få hard motstand, og kampen var dramatisk til siste stund.

Glad over å nå målet

HARDE TAK: Endre Langaas og Elverum fikk hard motstand av Arendal. Foto: Christoffer Andersen / NTB

Elverums-trener Børge Lund var glad og lettet etter kampen.

– Det var en veldig god håndballkamp, og Arendal spilte svært høyt, sier Lund som er glad Elverum klarte å dra det i land.

– Det betyr mye. Dette var et av målene våre i sesongen. Det er gøy å stå her og ha klart det, sier Elverums-treneren.

– Det er fantastisk, vi setter stor pris på at det kom så mange og heiet på oss, sier Simen Holand Pettersen.

Playmaker Tobias Grøndahl mener at Elverum har vinnerskaller som er ivrige på å vinne og ikke redde for å tape. Det avgjorde.

Sjå Elverum juble med fansen Du trenger javascript for å se video.

Tungt, men er stolte

Arendals Magnus Sandenå var svært skuffet etter kampen.

– Det er tungt og tomt. Jeg synes vi kriget på, men var ikke gode nok da det skulle avgjøres, sier han.

Han var likevel fornøyd med at de ga Elverum kamp til døra.

Sondre Paulsen syntes de hadde fortjent mer, og at de spilte sin beste kamp for sesongen.

Det var ørsmå marginer som avgjorde, sier han.

Men han syns likevel de skal være stolte av innsatsen.

Se intervju med Elverum-trener Børge Lund. Du trenger javascript for å se video. Se intervju med Elverum-trener Børge Lund.

Overrasket i starten

For Arendal åpnet best og scoret kampens tre første mål. Og det skulle vise seg at de ville gi Elverum beinhard kamp.

Elverum summet seg fort og etter tre mål på rappen av bakspiller Stig -Tore Moen Nilsen, den siste en flyver, var Elverum plutselig oppe i ledelse 5-3. Elverum så ut til å dra ifra da de var oppe i en tre måls ledelse, men så kom Arendal tilbake. Fredrik Børm slet seg løs og reduserte til 6-7 da det var spilt 11 minutter.

Og Arendal bet seg fast og halvveis i første omgang sto det 8-8 etter at Olaf Richter Hoffstad kastet ballen inn i et tomt mål etter et mislykket Elverums-angrep. Sifrene hadde sett styggere ut for Elverum hadde de ikke hatt Emil Kheri Imsgaard som sisteskanse. For det var mye som skurret for Elverum.

BETENKT: Elverums-trener Børge Lund hadde grunn til å være betenkt i første omgang. Foto: Christoffer Andersen / NTB

På stillinga 11-10 til Arendal måtte Elverums-trener Børge Lund ta timeout. Men det hjalp ikke, for Arendal fortsatte å dundre inn mål.

Men med to Arendal-spillere utvist samtidig grep Elverum sjansen og gikk opp i ledelsen ved kantspiller Kasper Thorsen Lien.

Men Arendal hadde bestemt seg for å bite seg fast og Fiala Gjermundnes førte laget opp i 17-15. Men Elverum svarte kontant og Tobias Grøndahl kontret inn to raske mål.

Ved pause sto det 19-19 i en målrik omgang.

Sjå intervju med ØIF-trenar Luka Panza. Du trenger javascript for å se video. Sjå intervju med ØIF-trenar Luka Panza.

Rødt kort

Og målene fortsatte å rulle inn i begge ender i andre omgang. Elverum hadde scoret fire mål og Arendal tre før det var gått tre minutter.

Arendal viste at de ville fortsette å gi Elverum like mye kamp som i første omgang. Etter ti minutter var det like jevnt. Magnus Søndenå satte inn 25-25 for Arendal.

Og det gikk mot en thrilleravslutning, heller ikke halvveis hadde noen av lagene klart å feste grep på kampen. Det sto 28-28.

Dramaet toppet seg da Arendals Lars Haubro Jakobsen fikk rødt kort og Elverums playmaker Tobias Grøndahl ble liggende og vri seg i smerte ti minutter før kampen var slutt.

Men han kom seg opp igjen, og dette så ut til å bli vendepunktet i kampen. For deretter scoret kaptein Thomas Solstad før Emi Kheri Imsgaard reddet straffe.

Elverum var plutselig to mål foran åtte minutter før slutt. Og den ledelsen ga Elverum aldri fra seg. Det var mye takket være Elverums andre keeper Torsten Fries som reddet to hundre prosent sjanser. Til slutt endte det 35-32.