Politiet i Innlandet fikk melding om en brann i Dombås kirke i Dovre kommune klokka 03.27. Det ble da meldt om åpne flammer og røyk.

– Vi ble varslet av 110-sentralen, som hadde fått en automatisk brannalarm, sier Atle Bernhoft von Obstfelder, operasjonsleder hos politiet i Innlandet.

– Da de kom til stedet var det bekreftet åpne flammer og røyk utvendig.

Etter kort tid klarte brannvesenet å slukke brannen i hovedinngangen, men de sliter nå med å få kontroll på brannen. Det er åpne flammer utvendig der taket går over til spir.

– Etter hvert utviklet det seg flammer i taket som går mot spiret. Nå jobber de videre med å få kontroll på brannen, sier von Obstfelder.

Kommunen er varslet

Dovre kommunes ordfører og rådmann er varslet om brannen. De har satt krisestab i beredskap, ifølge von Obstfelder.

– Det er gjort i tilfelle det kan bli snakk om evakuering. Hvis det blir åpne flammer gjennom spiret kan det bli gnistregn, og da trenger vi kanskje å evakuere naboer i området. Da vil i så fall kommunen bistå oss med det, sier von Obstfelder.

– Tragisk

KORSKIRKE: Dombås kirke i Dovre kommune er en korskirke fra 1939. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Dette er tragisk, sier ordfører i Dovre kommune, Astrid Skomakerstuen Ruste. Hun sier kirka er et samlingspunkt for bygdas innbyggere og et landemerke som ligger midt i sentrum.

Dombås kirke er en korskirke fra 1939. Den er murt av sparagmitt fra Gudbrandsdalen.

Saken oppdateres.