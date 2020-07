Bombegruppa flydd til Vågå etter funn av mistenkelig gjenstand

Det var rundt klokka 14.30 mandag ettermiddag at politiet i Innlandet fikk melding om en mistenkelig gjenstand på en rasteplass langs riksvei 15 i Vågå.

For å bistå politiet ble bombegruppa flydd til Vågå med helikopter fra Oslo.

Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Arne Norevik, ønsker ikke å kommentere hva slags gjenstand det er snakk om.

– Det er for tidlig å si hva det er, men det en mistenkelig gjenstand som gjør at bombegruppa ble tilkalt.

RASTEPLASS: En rasteplass langs riksvei 15 er sperret av, men trafikken flyter fint forbi ifølge vitner.

Rasteplassen ble raskt sperret av, og det var ikke behov for evakuering.

Trafikken flyter som normalt på riksvei 15.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Til NRK opplyser politiet at flere lokale politibetjenter mandag kveld er på stedet sammen med bombegruppa. Det er også en ambulanse på stedet.

Politiet opplyser til NTB at situasjonen er under kontroll, og at det så langt ikke er mistanke om eksplosjoner.