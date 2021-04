I forrige uke ble en mann oppringt fra telefonnummeret til Innlandet politidistrikt.

– Oppringeren utga seg for å være politi, forteller leder for felles enhet forebygging i Innlandet politidistrikt, Rune Otterstad til NRK.

Personen i den andre enden av telefonrøret skal ha fortalt at han driver med etterforskning av saker som dreier seg om økonomisk kriminalitet.

Oppga personopplysninger

Personen som utga seg for å være etterforsker skal deretter ha lagt frem en historie om at bankkontoen til den oppringte mannen var hacket eller misbrukt.

Det skriver politiet på sine hjemmesider.

«Etterforskeren» sa videre at han derfor måtte ha tilgang til mannens bankkonto. Mannen gjorde som han fikk beskjed om av det han trodde var en politietterforsker.

I ettertid er det kartlagt bevegelser på bankkontoen til mannen, og saken er anmeldt.

Har skjedd flere steder

Otterstad understreker at politiet aldri vil ringe deg for å be om slike opplysninger.

– Vi er kjent med at dette har skjedd i andre politidistrikt også. Vi kjenner ikke det totale omfanget, men vi vet at ved denne typen kriminalitet er det store mørketall, sier han.

Han forteller at digital informasjon som telefonnummer kan manipuleres.

– Det vi ønsker å være veldig tydelige på er at politiet ikke ringer og ber deg om sånne opplysninger, legger han til.

Kontakt politiet hvis du opplever noe lignende

Saken etterforskes nå av Sør-Øst politidistrikt.

– Blir man oppringt av dette nummeret kan det jo være fra politiet, så du må jo ta telefonen som vanlig, sier Otterstad.

– Men hvis det ringer en som utgir seg for å jobbe med etterforskning og ber deg om å utlevere personlige opplysninger knytta til bankkontoer eller lignende, bør man kontakte politiet og fortelle om det.