Vi synes det er veldig leit at kunden føler seg lurt. Ifølge våre opplysninger kom kunden over til oss i forbindelse med oppkjøpet av Eidsiva i 2021, og hadde da en spotprisavtale.

Kunden har så ringt oss i september 2021 med et ønske om en rimeligere strømavtale. I dialog med kundeservice har man landet på vår Garantistrøm-avtale, som er en variabelavtale med en forhåndsbestemt pris for hver time gjennom døgnet. Kunde har akseptert avtalen via SMS.

Den gang var gjennomsnittlig spotpris i kundens prisområde 135 øre per kWh. Vår garantistrømavtale hadde ved bestilling en pris på 78,90 øre per kWh, med et pristak ut året på 99,99 øre. Uten at vi kjenner detaljene i kundedialogen, fremstår dette som en helt kurant anbefaling på det tidspunktet. Avtalen har spart kunden for penger i flere perioder. Om kunden hadde tatt kontakt i dag, ville nok anbefalingen vært annerledes.

Vi stanset aktivt salg av variabelavtaler i fjor høst, men avtalen har vært tilgjengelig på direkte forespørsel fra kunder. Vi har imidlertid besluttet å avslutte salg av variabelavtaler i sin helhet.

Våre variabelkunder står fritt til å bytte avtale eller si opp sitt kundeforhold nær sagt når som helst. For at vi skal kunne tilby en nedbetalingsplan er det nødt til å være et eksisterende kundeforhold. Dersom kundeforholdet blir sagt opp, vil utestående beløp forfalle til betaling i sin helhet.

Kilde: Frode Fjellstad, kommunikasjonsrådgiver i Fjordkraft